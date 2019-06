Nyt flyselskab fik plaskvåd start i Aalborg

AALBORG: Det nye nordjyske flyselskab Great Dane Airlines havde fredag morgen premiere på passagerflyvninger fra Aalborg Lufthavn.

Starten på jomfruturen - med afgang kl. 07.05 til Rhodos - forløb planmæssigt, og flyet var fyldt helt op med 118 passagerer.

Det blev en våd start på turen, for traditionen tro var lufthavnens brandbiler stillet op ved banen og sprøjtede vand ind over flyet, inden det lettede.

Salgs- og marketingdirektør Rikke Mølgaard fra Aalborg Lufthavn glæder sig over premieren for det nordjyske luftfartsselskab og forventer, at det vil øge passagertallet i lufthavnen:

- Først og fremmest er det flot, at det her kan lade sig gøre. Det er ikke hver dag, der åbner et nyt flyselskab. Det betyder også meget for Aalborg Lufthavn, at vi kan se frem til flere passagerer og nye destinationer, siger hun.

Great Dane Airlines starter fra næste uge ruteflyvninger til Dublin, Edinburgh og Nice. Og det at flyselskabet bruger passagerfly med plads til 118 passagerer - altså mindre end de helt store passagerfly - ser Rikke Mølgaard som en fordel.

- Netop det er noget som passer godt til sekundære lufthavne, som vi er. Altså som ikke er hovedstadslufthavne, bemærker hun.