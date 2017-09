Nyt hotel på vej i midtbyen

AALBORG: Med gårsdagens spadestik til et nyt stort hotel- og boligbyggeri på Godsbanen i Aalborg er byggefelterne på det tidligere DSB-areal ved at være fyldt godt op.

Det er pensionsselskabet PKA og entreprenørvirksomheden A. Enggaard, som står bag byggeriet, der både kommer til at rumme 247 udlejningsboliger og et helt nyt Zleep Hotel med 126 værelser. Og det glæder borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Dengang vi satte gang i udviklingen af Godsbanen tænkte vi, at det skulle sparkes i gang af offentlige investeringer. Men det har heldigvis vist sig, at de private investorer er lige så interesserede i at være med, forklarede han.

Når det nye byggeri er færdigt, er byggefelterne på Godsbanen fyldt helt op - i hvert fald på den ene side af Dag Hammerskjølds Gade. Foto: Laura Guldhammer

Ifølge Kastrup-Larsen er det også positivt, at den nye bydel har boliger, hvor studerende og andre med små indtægter har råd til at bo. Og med det hotel-byggeri, der nu sættes gang i, kommer der også noget for de mange turister, som besøger Aalborg.

- I forhold til 2009 er turismen i dag steget med 19 procent, og derfor er det også vigtigt, at vi har muligheden for at faciltere dem, påpegede han.

Direktør for Zleep Hotels, Peter Haaber deltog også i spadestikket. Og han glædede sig til at vende tilbage til Aalborg, hvor Zleep tidligere har haft et mindre hotel på Hadsundvej.

- Vi tror på, at interessen for byen er stigende, og derfor er det heller ikke utænkeligt, at der bliver brug for yderligere kapacitet i de kommende år, forklarede han.

Udover det nye hotel- og boligbyggeri rummer Godsbanen også flere uddannelsesinstitutioner og ungdomsboliger samt en stor dagligvarebutik. Og så ligger grunden så tæt på busterminalen, banegården og bymidten, at PKAs ejendomschef, Nikolaj Stampe, ser det som et område med stort potentiale.

- Så den vision, vi har, skal gerne bidrage med lige så meget godt for byen, som godsbanen i sin tid gjorde, sagde han.

Spadestikket til det nye byggeri blev naturligvis fejret behørigt, så nu venter man kun på at håndværkere går i gang med byggeriet, som skal være færdigt i andet kvartal af 2019.

Der er mange ting at tage stilling til, når der skal bygges nyt. Blandt andet hvilke mursten, der skal anvendes. Foto: Laura Guldhammer