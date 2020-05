Efter tre knivstikkerier: Nu siger politiet, at der kan være en sammenhæng

De seneste dage har Aalborg været plaget af flere voldsomme knivstikkerier og nu løfter Nordjyllands Politi for første gang sløret for, at der kan være en sammenhæng mellem tre episoder.

Hvad sammenhængen i så fald er, vil de dog ikke sige på nuværende tidspunkt.

- Jeg kan sige så meget, at der er tale om uoverensstemmelser internt imellem nogle unge mennesker, der udvikler sig og eskalerer, skriver vicepolitiinspektøren Anders Uhrskov i en pressemeddelelse og understreger samtidig, at den almindelige borger ikke skal frygte at gå på gaden i Aalborg eller andre steder i politikredsen.

Anders Uhrskov kan dog af hensynet til sagens videre efterforskning ikke kommentere præcist på sammenhængen mellem sagerne, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Ingen samarbejde

Til NORDJYSKE fortæller vicepolitiinspektøren, at uoverensstemmelserne er mellem to grupper af unge, som støder på hinanden ved lejlighed, når de færdes i Aalborg.

Han siger, at de unge ikke har banderelationer, men ønsker ikke at definere deres tilhørsforhold yderligere.

Politiet er nu i gang med at efterforske, hvad uoverensstemmelserne bunder i, og de holder alle døre åbne.

- Vores efterforskning skal afdække, hvad de er uenige om. Det kan være områder, som de hver især mener er vigtige for dem, men om det præcist er det, skal vores efterforskning afklare, siger Anders Uhrskov til NORDJYSKE.

Politiet leder forsat efter flere gerningsmænd og vidner til de nu tre knivstikkerier. Men der er ikke meget hjælp at hente hos de involverede.

- De færdes i et miljø, som er lidt svært at samarbejde med, kan man sige. Det er ikke mange oplysninger, vi får fra dem, siger Anders Uhrskov.

De tre episoder

Den første episode skete tirsdag 26. maj, hvor to unge blev overfaldet ved havnefronten i Aalborg.

Omkring 10 andre unge mænd overfaldt dem for øjnene af flere borgere, der var ude at gå aftentur i det gode vejr.

De endte med, at den ene blev stukket i ballen.

Onsdag nat klokken 03 blev en 21-årig mand så overfaldet på Durupstien ved Smedegårdsvej/Budumvej i Aalborg Øst, hvor han blev stukket med en kniv.

Og lørdag aften var 10 - 12 personer involveret i et slagsmål foran Fitness World på Vesterbro i Aalborg, hvor en person blev stukket i ryggen.

En 16-årig blev i den forbindelse anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Han blev løsladt, men Anders Uhrskov understreger, at han stadig er sigtet i sagen.

Skruer op for patruljering

For at skabe tryghed hos borgerne, har politiet indledt en tryghedsskabende patruljering i og omkring Aalborg.

- Vi har skruet op for patruljetrykket, så man vil se en hel del mere politi i især Aalborg end normalt. Knivstikkeri i det offentlige rum er helt uacceptabelt, skriver vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Der skete også i denne uge et fjerde tilfælde af knivstikkeri i Klarup – men det er politiets klare opfattelse, at der her er tale om en isoleret hændelse, der ikke har relation til de øvrige tre tilfælde.