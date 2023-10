Nyt i sagen fra Bispensgade: - Det er en helt uacceptabel og potentielt farlig adfærd, lyder det fra politiet

Da der natten til tirsdag lød et højt brag i Bispensgade i det centrale Aalborg, var kanonslag årsagen.

Det er konklusionen fra Nordjyllands Politi. I en pressemeddelelse oplyser politiet, at man fik en anmeldelse om et højt brag og en brand kl. 2.45.

Både brandvæsen og politi rykkede straks ud til stedet og kunne konstatere, at der var røg i en opgang – og at alle personer var på vej ud af bygningen. Ingen mennesker kom til skade.

Politiet er gået i gang med at efterforske sagen for at klarlægge de nærmere omstændigheder, som politiet kalder alvorlig. Det gælder også en placering af et eventuelt strafferetlig ansvar.

En del tyder da også i øjeblikket på en forsætlig handling, lyder det fra lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, idet der var tale om et kanonslag, som blev bragt til sprængning inde på adressen.

Røg i butikken

Sprængningen medførte dog ikke, at der opstod brand inde på adressen, om end der var røgudvikling.

- Det viser vores fund og undersøgelser på gerningsstedet. Men et nærmere motiv eller mulige gerningspersoner kan vi ikke komme ind på på nuværende tidspunkt. Det skyldes et hensyn til vores arbejde. Vi er fortsat i færd med at efterforske og undersøge de nærmere omstændigheder, siger Frank Olsen i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at de foreløbige undersøgelser af politiets teknikere og Forsvarets sprængstofeksperter peger på, at ingen personer har været i direkte fare i forbindelse med sprængningen. Men efterforskningslederen pointerer:

- Vi ser med stor alvor på sagen. Det er en rystende oplevelse for mange af de beboere, der bor i området – og det er en helt uacceptabel og potentielt farlig adfærd, såfremt man forsætligt har bragt et stykke fyrværkeri til sprængning inde i en bygning i tæt bebyggelse. Og har man set noget eller har informationer i sagen, så kan man ringe til os på telefon 114.