Nyt i sagen om Niels' gravsten: Nu er den sendt til opbevaring

VESTER HASSING/DRONNINGLUND: Det er en problemstilling, man ikke hører om ofte, som Niels Skovmand ønskede at finde en løsning på.

For efter lejen af forældrenes gravsted ophørte for nogle år siden, fik han gravstenen med hjem i haven. Tanken var, at gravstenen skulle genbruges den dag, Niels selv skulle herfra.

Men nu vil han og konen flytte i lejlighed, og Niels måtte derfor finde en måde at bruge stenen, så den ikke skulle knuses.

Efter at have fortalt historien i Nordjyske og i sit morgenprogram på Radio Nordjyske væltede det ind med henvendelser. Heriblandt fra stenhugger Karl Badsberg-Nielsen, der har Stenhuggeren i Dronninglund & Hals.

Han har i årevis genbrugt gravsten, og han har derfor tilbudt den nordjyske radiovært, at han kan få sin gravsten opbevaret på værkstedet i Dronninglund indtil den dag, der bliver brug for den igen.

Så med forældrenes gravsten i bagagerummet satte Niels Skovmand kursen mod Dronninglund.

- Karl og jeg fik en god snak, og det føles rart at få den afleveret. Vi aftalte, at den skal stå hos dem, indtil jeg får brug for den. Og hvis Karl ikke er der til den tid, er hans søn der formentligt.

For Niels Skovmand er det vigtigste, er der nu er fundet en bæredygtig løsning på hans gravstensdilemma.

- Jeg er kommet i mål med mit projekt om at kunne genanvende mine forældres gravsten til mig selv, og det føles dejligt.