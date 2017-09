Nyt job til NT-direktør

AALBORG: Direktøren for Nordjyllands Trafikselskab gennem de seneste seks år, Jens Otto Størup, skifter job. Han er udnævnt til direktør for den kommende Motorstyrelse i Aalborg - en af de syv styrelser, Skat erstattes af.

50-årige Jens Otto Størup, der bor i Tornby, skal stå i spidsen for etableringen af den ny styrelse med 250-300 ansatte. Den får ansvaret for alle spørgsmål, der har at gøre med køretøjer og afgifter.

Formanden for NT, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), beklager Jens Otto Størups farvel:

"Han har stået i spidsen for en meget spændende transformation af NT og trafikselskabernes rolle i det hele taget. Jeg har oplevet Jens Otto som en kompetent, handlekraftig og målrettet direktør, der også har haft øje for de små ting og personalets trivsel," fastslår han i en pressemeddelelse.

NT vil nu gå i gang med at forberede ansættelse af en ny direktør.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger i en pressemeddelelse, at når et nyt skattevæsen skal bygges, "er det helt afgørende, at vi også får nogle dygtige styrelsesdirektører, der tager ansvar, sætter retning for de mange medarbejdere og graver sig ned i sine faglige ansvarsområder. Jeg er overbevist om, at Jens Otto Størup kan levere den kvalitet, og jeg ser frem til at få ham med på det hold, der de kommende år skal genskabe tilliden til den danske skatteforvaltning", siger skatteministeren.