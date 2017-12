Nyt kast fra bro: - Det er en syg hobby

AALBORG ØST: Onsdag aften kommer Christinna Lykke kørende ad Humlebakken i Aalborg Øst fra krydset ved Budumvej ind mod Aalborg. Kort inden hun kører under en gangbro, ser hun tre mænd.

- De står på broen over det yderste spor, hvor jeg kører. Fordi jeg har hørt om stenkast fra motorvejsbroer, trækker jeg ind i inderste vejbane. Lige da jeg har skiftet vejbane og er på vej ud under broen, kan jeg høre, at det siger "dunk" på forruden, forklarer hun.

Christinna Lykke nåede at skifte spor, inden hun kørte under gangbroen. Foto: Jan H. Pedersen

Christinna Lykke kører frem til lyskrydset og vender rundt.

- Lige da jeg har vendt kan jeg se en fyr, der løber ind mod Hvalpsundvej, hvor jeg selv bor. Så jeg ringer til politiet, der hurtigt kommer med en hundepatrulje.

Klokken er 22.37, da Christinna Lykke ringer til Nordjyllands Politi. Her kan vagtchef Karsten Højrup Kristensen bekræfte, at politiet modtog anmeldelsen og ankom til stedet.

- I døgnrapporten står, at der er set tre personer på gangbroen ved Sjørupstien. Men ingen personer er truffet på stedet, ligesom der står, at vedkommende ikke har set noget blive kastet ned fra broen. Så man har set på sagen og vurderet, at der formentlig ikke var noget i det, siger han.

Her på broen så Christinna Lykke tre unge mænd. Foto: Jan H. Pedersen

Christinna Lykke så ganske rigtig ikke noget blive kastet fra broen.

- Men jeg hørte et "dunk", og jeg er sikker på, at det stammede fra en pind, der blev smidt mod ruden. Bilen havde ikke et eneste rids inden. Nu er der et rids i ruden på 5-7 centimeter, siger hun.

Hun er glad for, at der ikke skete større skade.

- Jeg ved godt, at man ikke dør af en pind mod forruden, men det er en syg hobby, nogle folk har sig, og de burde tænke over konsekvensen ved at kaste ting, siger hun.