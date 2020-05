Knivstikkeri i Klarup: En person kørt til sygehuset

KLARUP:Torsdag aften lidt før kl. 18 fandt et knivstikkeri sted ved Hellasvej i Klarup.

En person blev stukket ned. Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at personen ikke er i livstruende tilstand.

Knivstikkeriet var en udløber af et slagsmål mellem en gruppe personer ved en fodboldbane tæt ved Hellasvej, og personen, som kom til skade, blev kørt med ambulance med udrykning til hospitalet.

Der lå efter knivstikkeriet blod ved stedet, og på en sti ved Hellasvej op mod fodboldbanerne lå en taske og en kasket.

Foto: Jan Pedersen

En person blev efterfølgende anholdt på Hørsholmvej i Klarup. Nordjyllands Politi oplyser, at personen mistænkes for at have deltaget i slagsmålet.

Foto: Jan Pedersen

På fodboldbanen sad efter politiets ankomst to drenge - og under politiets bevågenhed - i hver sin side af græsplænen. De blev efterfølgende sendt hjem.

En beboer tæt på stedet fortalte til NORDJYSKEs reporter, at en flok unge kort forinden kom gående, mens de råbte diverse skældsord.

Nordjyllands Politi skriver på Twitter, at de ikke har yderligere oplysninger til sagen.