Nyt koncept skal skaffe nye medarbejdere

AALBORG: Hjulene kører hurtigt i bygge- og transportbrancherne, og mange virksomheder har brug for flere hænder. Derfor har Jobcenter Aalborg i samarbejde med BusinessAalborg arrangeret en jobmesse inden for byggeri, anlæg og transport, der har til hensigt at afhjælpe manglen på arbejdskraft i brancherne. Messen fandt sted tirsdag i Aalborg, hvor 16 virksomheder og vikarbureauer var mødt op for at få muligheden for at mødes ansigt til ansigt med 200 jobsøgende.

Interessen blandt de ledige var stor, hvorfor der kunne meldes "udsolgt" med et deltagerantal på 200 en uge forud for messen.

Idéen udsprang af en lignende messe der fandt sted, da Siemens sidste år fyrede en stor del af deres medarbejdere. Her stod Aalborg Kommune også for eventen, der her var med de fyrede ansatte og potentielle arbejdsgivere.

- Det er tid til at prøve nogle andre koncepter af, og her er sådanne jobmesser et middel, siger erhvervschef ved Aalborg Kommune, Tonny Thorup.

Blandt de 16 deltagende virksomheder var MT Højgaard, Munck Forsyningsledninger, Nordjysk Transport Service, Arriva Danmark A/S, Dantaxi og Borgen Kloakservice.

Også jobcentret, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer var til stede for at svare på spørgsmål om for eksempel muligheder for efteruddannelse og opkvalificering.

Formålet med messen er, at virksomhederne får øjnene op for nogle mulige kandidater, de ellers ikke ville have fundet egnet til jobbet ved almindelig rekruttering.

De 200 ledige var forud for messen blevet screenet, så deres baggrund og erfaring passede ind i bygge- og transportbrancherne.