Nyt marked åbner i december

AALBORG: Maden er fra hele verden, men råvarerne i allerhøjeste grad lokale, når BoxTown slår portene op på spritfabrikkens grund 3. december.

Ideen bag BoxTown er at give aalborgenserne kortere vej til lokalt producerede, økologiske fødevarer - både i rå og i velberedt form. Samtidig skal vi kunne lære noget om varernes vej til spisebordet.

Markedet kommer derfor til at bestå af tre elementer - et decideret fødevaremarked med varer fra 20 nordjyske procenter, street food boder og en kuppel med et læringscenter, hvor man f.eks. kan se film fra gårdene, møde producenterne og deltage i workshops.

