Nyt om 3. Limfjordsforbindelse: Motorvejen flyttet længere mod vest

AALBORG:Motorvejen op til en ny limfjordsforbindelse skal længere væk fra Hasseris Enge og Sofiendal Enge – det fremgår af en ny linjeføring, som Vejdirektoratet står bag.

Linjeføringen er en del af den opdaterede VVM-undersøgelse på forbindelsen, som styrelsen er i gang med. Selvom VVM-undersøgelsen ikke er offentliggjort endnu, har Vejdirektoratet bekræftet den nye motorvejslinje over for NORDJYSKE.

- Vi flytter motorvejen længere mod vest for at reducere støjen i boligområderne i Hasseris. Det ønske stammer helt tilbage fra vores VVM-undersøgelse i 2011, fortæller Niels Fejer Christiansen, der er projektleder i Vejdirektoratet.

Kilde: Vejdirektoratet. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Den seneste VVM-undersøgelse om 3. Limfjordsforbindelse blev færdig i 2011, og i høringsprocessen dengang nævnte flere parter et ønske om, at motorvejen syd for fjorden skulle længere væk fra Hasseris Enge.

Da det politisk så blev besluttet, at der skulle laves en opdateret VVM-undersøgelse om limfjordsforbindelsen, lød opgaven blandt andet, at Vejdirektoratet netop skulle undersøge muligheden for at flytte forbindelsen længere vest på.

Selvom motorvejen kun flyttes nogle hundrede meter i et fladt område, så giver det en hørbar forskel ifølge projektlederen. Det skyldes udover afstanden også den bløde overflade, der dæmper noget af støjen.

- Det giver en netop hørbar effekt på to-tre decibel og reducerer motorvejens visuelle påvirkning.

De to til tre decibel i forskel stammer fra en undersøgelse, som Vejdirektoratet har lavet i fire boligområder i Hasseris Enge og Sofiendal Enge.

Kilde: Vejdirektoratet. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Kan ikke flyttes endnu længere væk

Der har været flere modeller i spil, da Vejdirektoratet i samspil med kommunen skulle fastlægge en ny linje for motorvejen syd for fjorden. Heriblandt, hvorvidt man kunne flytte motorvejen endnu længere vest på. Men man endte tilbage ved den oprindelige plan om at føre vejen gennem det samme sted i Drastrup.

- Hvis vi gik vest om Drastrup, så ville vi komme ind i et område, hvor der er etableret ny skov, og projektet ville medføre en direkte påvirkning af drikkevandsboringerne i Drastrup Enge, fortæller projektlederen.

Han understreger også, at selvom det især er drikkevandsboringerne, der sætter en begrænsning i linjeføringen længere vest på – så harmonerer en endnu vestligere linje heller ikke med det oprindelige projekt.

- Det ville også være en radikal ændring på projektet, hvis motorvejen skulle føres vest om Drastrup. Vi har haft som sigte, at den opdaterede VVM-undersøgelse i størst muligt omfang skulle være tro mod det oprindelige projekt.

Tilfreds borgmester

På borgmesterkontoret er man tilfreds med den nye linjeføring længere mod vest. Kommunen betaler halvdelen af den nye VVM-undersøgelse, og har selv været blandt dem, der opfordrede til, at man flyttede vejen længere væk.

- Det, synes jeg, er rigtig fint. Det gør, man ikke kommer så tæt på bebyggede områder, og vi dermed også får færre støjgener fra 3. Limfjordsforbindelse, siger Thomas Kastrup-Larsen (S).

Borgmesteren afviser, at flytningen har noget at gøre med, kommunen så kan udstykke flere grunde i området. Det har han hverken set eller hørt planer om. Til gengæld handler det, ifølge borgmesteren, om, at kommunen gerne vil have 3. Limfjordsforbindelse på en god og ordentlig måde.

- Jeg synes, det er positivt, og jeg glæder mig til at se den færdige, opdaterede VVM-undersøgelse, siger han.

Den opdaterede VVM-undersøgelse er efter planen færdig her i februar og giver blandt andet et opdateret blik på de miljømæssige og trafikale konsekvenser af en tredje limfjordsforbindelse over Egholm.

Som en del af processen kommer der til at være et virtuelt borgermøde og en minimum otte uger lang høringsperiode. Høringsperioden kommer til at indgå i den endelige indstilling til transportministeren.