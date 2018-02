Nyt pokal-GOG til Aalborg

HÅNDBOLD: Det bliver heller ikke i 2018, at Aalborg Håndbold kan stille klubbens første pokaltrofæ i medaljeskabet. De danske mestre tabte lørdagens semifinale i Gråkjær Arena i Holstebro til GOG med hele 32-23.

I en fantastisk kulisse fulgtes de to hold ad i indledningen, men fra 4-4 slog fynboerne det første og i den sidste ende afgørende hul. Aalborg Håndbolds 5-1-forsvar fik ikke for alvor fat, men det gjorde GOG’s defensiv, og så kom der gang i deres frygtede kontramaskine.

Aalborg var også svækket af, at den islandske playmaker Janus Smaráson var småskadet og ikke for alvor kunne bidrage.

Ved 11-7 til GOG tog Aron Kristjansson time out og satte Søren Pedersen ind i målet. Det satte en lille prop i, så fynboernes pauseføring var på 15-12.

Kampens afgørende moment kom seks minutter inde i anden halvleg ved stillingen 17-14, da Aalborg Håndbolds René Antonsen først pådrog sig en udvisning for et slag på halsen af Niclas Kirkeløkke og efterfølgende dummede sig ved at skubbe en modspiller hårdt i brystet og få rødt kort.

Siden trak GOG bare yderligere fra til 22-16 efter et kvarter af anden halvleg, og det hul var aalborgenserne aldrig tæt på at lukke. Tværtimod gav satsningen bagslag, så det hele endte i en afklapsning.

Mest scorende hos de danske mestre var Simon Hald med fem fuldtræffere.

Aalborgenserne kan nu se frem til at spille en betydningsløs placeringskamp søndag, mens GOG i finalen ved Santander Final4 skal møde enten TTH Holstebro eller Ribe-Esbjerg.