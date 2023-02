Nyt samarbejde: Forsøgsordning skal få flere til at bruge bus

AALBORG: Aalborg Kommune bakker op om et samarbejde mellem Aalborg Kongres og Kulturcenter (AKKC) og Nordjyllands Trafikselskab (NT) om at gøre kulturen grønnere. Det oplyser medlem af Klima- og Miljøudvalget Tobias Bøgeskov (S) i en pressemeddelelse.

På initiativ fra udvalgsmedlemmer i Klima- og Miljøudvalget - Tobias Bøgeskov (S), Bjarne Jensen (S), viceborgmester Helle Frederiksen (S), Rådmand Per Clausen (Ø) og formand for NT, Søren Kusk (S) - er der indgået et samarbejde mellem NT og AKKC om at gøre kulturen endnu grønnere ved at lave en forsøgsordning, hvor formålet er at få flere koncertgæster til at vælge den kollektive trafik fremfor bilen.

Forsøgsordningen betyder, at man i marts og april kan spare penge ved at bruge den kollektive trafik, når man skal til kulturoplevelser i Aalborg Kongres og Kulturcenter. Projektet skal danne erfaringsgrundlag for, om Aalborg Kommune skal arbejde på at udrulle ordningen til andre kulturinstitutioner i Aalborg.

Tobias Bøgeskov oplyser til Nordjyske, at forsøgsordningen især henvender sig til borgere udenfor Aalborg by. Ved at betale et beløb for en dagsbillet kan man på dagen komme gratis til og fra AKKC, hvis man samtidig har billet til et arrangement.

- Her vil der især være en ret stor gevinst for de borgere i oplandet, der skal til et kulturarrangement i Aalborg, siger han.

- For AKKC er det væsentligt, at vi i samarbejde med ildsjæle i Klima og Miljøudvalget har fået skabt rammerne for det spændende transportprojekt med NT, der helt sikkert vil give både os og NT nogle erfaringer i at få flyttet kulturpublikummet fra bil over til tog og bus, udtaler Jan Kvistborg, bæredygtighedschef i AKKC, i pressemeddelelsen.

Mette Henriksen, der er chef for salg og kunder hos NT, håber ifølge pressemeddelelsen, at samarbejdet vil føre til flere kunder:

- Desværre står den kollektive transport ikke altid forrest i garagen, når nordjyderne vælger transportform. Med samarbejdet med AKKC så håber vi på, at endnu flere nordjyder får øjnene op for, at busser og tog er et oplagt alternativ til bilen, når man skal have en hyggelig aften.