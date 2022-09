Nyt sted: De døde dyrs kirkegård

AALBORG:Det bliver en kende uhyggeligt for gæsterne i Aalborg Zoo i forbindelse med årets fejring af halloween. Aalborg Zoo laver nemlig en kirkegård for uddøde dyr. Det oplyser den aalborgensiske attraktion i en pressemeddelelse.

- Vi laver en både hyggelig og uhyggelig Halloween med rigtig gode gys og selvfølgelig masser af lysende græskar og smuk efterårspynt i haven, men fra alle de mørke kroge i haven vil det vrimle med natdyr og krybdyr og alverdens krible-krabledyr, der helt sikkert kan få gys og gåsehud frem, fortæller Henrik Vesterskov Johansen, der er direktør i Aalborg Zoo.

Direktør i Aalborg Zoo Henrik Johansen tager første spadestik til den nye kirkegård for uddøde dyr. Foto: Aalborg Zoo

Halloween-skikken kan spores tilbage til kelterne, der holdt fest for at ære de døde og fejre høsten. De tændte bål og lavede lygter, oprindeligt af roer som senere blev til græskar, da irske immigranter tog traditionen med til Amerika. Men til Halloween i zoologisk have får dyrene og især de små, krybende og kravlende af slagsen en hovedrolle.

- Vover man sig ind i den mørke tigertunnel er man garanteret et virkelig godt gys, for her er der ingen der rigtig ved, hvad der gemmer sig af levende eller dødt i krogene, siger Lars Jeppesen, der står bag designet af Halloween-festen i Aalborg Zoo.

Og de besøgende kan komme rigtig tæt på dyr, der normalt er langt fra hyggelige.

I Det Sydamerikanske Tropehus serveres der for eksempel smagsprøver fra insekternes rige, og i Den Afrikanske Landsby kan man opleve noget så sjældent som et baoBATtræ.

- Vi har jo flagermus helt tæt på zoologisk have, nemlig i Urbans kælder i Skovdalen, hvor de går i vinterhi, og derfor syntes vi det var oplagt at lade flagermus "flytte ind" i mørket i det store baobabtræ, siger Lars Jeppesen.

Grum overraskelse

For at skabe den helt rigtige Halloween-stemning er der i øjeblikket oprettet en hel lille spøgelsesfabrik i Zoo, og de første væsner fra det hinsides er allerede så småt begyndt at indtage haven.

- Og så kan man i øvrigt godt glæde sig til en helt særlig grum og gyselig oplevelse lige midt i Zoo, men det skal være en overraskelse for dem, der er rigtig modige, siger Lars Jeppesen.