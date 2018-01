Nyt tæt lokalbrag på isen i vente

ISHOCKEY: For femte og sidste gang i Metal Ligaens grundspil tørner Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates tirsdag aften sammen.

Inden kampen 20.30 i Scanel Hockey Arena har holdene hentet to sejre hver. I tabellen har de også længe været jævnbyrdige, men på det seneste er Aalborg på andenpladsen trukket fra Frederikshavn med syv point.

- Generelt synes jeg, at vi har været puckdominerende i kampene mod Frederikshavn, men det står ingen steder i statistikken. Det er generelt nogle små marginaler, som for eksempel en dum udvisning, der kan ende med at blive afgørende, siger aalborgensernes kaptajn, Julian Jakobsen..

Hos Frederikshavn White Hawks indrømmer kaptajn Rasmus Søndergaard, at man skal stå tidligt op for at besejre Aalborg.

- Det er et meget skøjtestærkt hold, og det er rigtigt nok, at de har siddet hårdt på os i perioder. Men kan vi holde stand, har vi vist, at vi kan arbejde os ind i kampene. Det gjorde vi senest, da vi vandt i Aalborg, og det gjorde vi også i den hjemmekamp, hvor vi vandt efter overtid. Der var vi spillet ud af isen i starten.