Nyt testcenter åbner i Vejgaard - se her hvor og hvornår

AALBORG:Du har sikkert prøvet det - at stå i kø ved et af byens testcentre for at blive podet for covid-19. Men nu er der godt nyt, du får nemlig endnu en mulighed for at få en kviktest.

I morgen, 4. juni, åbner et helt nyt testcenter i Vejgaard, fortæller Jacob Bertramsen, der er kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Det nye testcenter er åbent fra klokken 8 til 20 hver dag. Arkivfoto: Martin Damgård

- Vi kan se, at der stadig er ventetider, når man skal have en kviktest, og vi har ikke mulighed for at øge kapaciteten på Gammeltorv yderligere, siger han.

- Og når vi nu vælger Vejgaard, handler det også om, at der ikke er et testcenter i området i forvejen.

Du finder det nye testcenter på adressen Vejgaard Bymidte 8C, der hvor Rema 1000 tidligere lå.

- Indtil videre er åbningstiden fra klokken 8 til 20 alle ugens dage.

Her får du et overblik over, hvor du kan få en kviktest - og hvor lang ventetiden er