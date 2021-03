Nyt testcenter midt i Aalborg

AALBORG:Region Nordjylland etablerer et nyt midlertidigt testcenter for corona-smitte. Det bliver Folkekirkens Hus på Gammel Torv. Her vil man fremover i tidsrummet fra klokken 7-17 kunne få foretaget en lyntest, der giver svar indenfor kort tid. Det oplyser Folkekirkens Hus i en pressemeddelelse.

Med den ny testmulighed i Folkekirkens Hus på Gammel Torv bliver vejen til en corona-test væsentligt kortere end tilfældet er i dag for de folk, der bor i midtbyen.

Erfaringer fra tidligere indsatser har vist, at det gør en forskel, at testcentrene ligger tæt på bopælen, og da der bor rigtig mange mennesker i Aalborg Midtby - heraf en stor del, der bor tæt i etagebyggeri - så giver det rigtig god mening at lave en ekstra indsats her for at holde øje med smittetrykket.

- Da vi fik henvendelsen fra Regionen, var jeg ikke i tvivl, fortæller direktøren ved Folkekirkens Hus Henrik Thorngaard.

- Selvfølgelig skal vi hjælpe, hvor vi kan, og da vi p.t. ikke må holde arrangementer i Folkekirkens Hus pga. forsamlingsforbuddet, lå det lige til højrebenet at give Region Nordjylland mulighed for at bruge huset som testcenter. Vi glæder os over, at vi kan være med til at gøre en forskel, siger direktøren.

Det er Region Nordjylland, der har ansvaret for testdelen, men det er personale fra Falck, der bemander det midlertidige testcenter i Folkekirkens Hus, hvor man får hurtigt svar på prøven.

I maj åbner Folkekirkens Hus igen for arrangementer.