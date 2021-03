Nyt teststed i Aalborg skal nedbringe alt for lange ventetider

AALBORG:Ventetiderne til at få foretaget en coronalyntest i Aalborg er indimellem for lange.

Derfor har Region Nordjylland og Falck aftalt at lave endnu et teststed i byen.

Især i Gigantium har der nogle dage været timelange køer.

Og regionen samt Falck erkender, at ventetiderne i nogle tilfælde har været for lange. Derfor kommer der mere podepersonale på de i alt 27 testcentre, hvor Falck tilbyder hurtigtest. Det fremgår af en pressemeddelelse fredag formiddag.

Dertil kommer så endnu et testcenter, og det åbner lørdag 20. marts. Stedet er Travbanen i Aalborg Vestby, og her vil der være åbent hver dag mellem klokken 8 og 20. Det skal tage trykket fra de øvrig testcentre i byen.

Der er i øvrigt tale om hurtigtest i næsen med de nye, kortere podepinde.

- Vi kan se, at der især om morgenen og om aftenen er et meget stort antal nordjyder, der gerne vil lade sig hurtigteste. Vi kommer ikke til at garantere, at der ikke kan opstå kø, men vi og Falck vil gøre hvad der er muligt for at undgå det i videst muligt omfang, siger Jacob Bertramsen, kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

En oversigt over de aktuelle ventetider kan findes på www.falck.dk.

