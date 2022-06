Nyt tiltag skal give mere tryghed i Aalborgs natteliv

AALBORG:Der har været arbejdet intenst med at forbedre trygheden i Aalborg natteliv efter de to tragiske begivenheder, hvor to unge mistede livet i Aalborgs natteliv.

Men nu er der et ønske om endnu et element, der skal højne trygheden. I forvejen øges sikkerheden på havnefronten blandt andet gennem opsætning af flere termiske kameraer, der kan spotte om nogen er faldet i vandet.

Desuden opsættes pissoirs, så færre fristes til at stille sig ned til kajkanten. Men klima- og miljørådmand Per Clausen (EL) mente på det seneste byrådsmøde, at der også skal tilføjes endnu et element til paletten i form af at forbedre den kollektive trafik i natte- og morgentimerne.

- Det var jo klart et signal, som vi fik fra mange i forbindelse med det her mord og drukneulykken, at det var der mange, der synes, at der var brug for, sagde Per Clausen

Derfor vil han bede om penge til formålet ved de kommende budgetforhandlinger i Aalborg.

Rådmand vil have penge til flere nat- og morgenbusser. Arkivfoto

- Det løser jo ikke alle udfordringer og problemer, men jeg tror, at det er vigtigt. Vi har i klima- og miljøudvalget haft en drøftelse af det, og jeg tror, at vi ender med at komme med en budgetbrik i hvert fald, hvis det er mig, der får det sidste ord, som lægger op til, at vi får timedrift både om natten, men også i de tidlige morgentimer med busserne, sagde Per Clausen.

Safezone

Der vil blive også blive kigget på at etablere safezones, hvor man trygt kan vente på at blive hentet. Forvaltningen har tidligere set på Nytorv eller Vesterbro som samlet stoppested for busserne.

I dag holder natbusserne ved de samme stoppesteder som tilsvarende bybusser, således at passagererne skal benytte de samme stoppesteder i midtbyen, uanset om de tager bybussen eller natbussen. Ved at samle natbusserne på et stoppested, f.eks. Nytorv eller Vesterbro, vil nogle passagerer ifølge forvaltningen opleve, at det er forskellige stoppesteder, der skal benyttes alt efter om det er en natbus eller en bybus.

- Man opererer med en safezone altså et centralt sted, hvor de unge kan blive hentet af deres forældre, og hvor busser og taxaer også holder.

Der er dog fordele og ulemper, mener rådmanden.

En modsætning

- Der er to modsatrettede interesser, og det ene er, at det kunne måske være meget rart, at alle busser holder det samme sted, men det kunne måske også være rart, at busserne kører der, hvor de plejer at køre. Der er en modsætning der, som jeg tror, at vi kommer til at arbejde videre med, sagde Per Clausen.

Han er dog ikke afvisende overfor tanken.

- Vi skal være sikre

- Men vi skal bare være helt sikre på, at det er den rigtige løsning. Og indtil nu har det været holdningen hos dem, der arbejder med planlægningen hos os, at det er bedre, at busserne kører der, hvor de plejer.

Rådmanden håber, at byrådet er med på at afsætte midler til flere afgange, når de unge skal hjem fra byen.

Et løft

- Jeg håber, at vi kan være enige om at give det her løft til den kollektive trafik i natte- og morgentimerne, sagde Per Clausen.

Søren Kusk (S), der også er formand for NT mener, at det er oplagt med et fælles stoppested for busserne

- Jeg kan ikke forstå, at man ikke lave det på Vesterbro sådan, at man har et fælles stoppested for alle, sådan at de unge mennesker ved, hvor de skal gå hen, når de skal køre hjem. Det må kunne lade sig gøre, sagde Søren Kusk.

Han tilføjede, at han mener, at det kan løses på en konstruktiv måde.

- Det vil jeg sige til dig Per, nu hører du efter. Du går tilbage og arbejder videre med mit forslag, sagde Søren Kusk til rådmanden.