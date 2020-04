Mystiske telte skyder op på kasernen i Aalborg

På Aalborg Kasernes område i Hvorup i Nørresundby har rigspolitiet været i gang med at opsætte telte, som skal bruges til at øge test-faciliteterne for coronavirus.

Det oplyser Rigspolitiet i en mail til NORDJYSKE.

- Vi kan bekræfte, at der er en række forberedelser i gang for at udvide mulighederne for at teste for covid19. Derfor vil man kunne se, at der begynder at rejse sig telte nogle steder i landet. Vi opbygger kapacitet for at kunne understøtte teststrategien. Hvem og hvor mange, der skal testes i de nye teststationer, vil blive meldt ud på et senere tidspunkt, skriver politidirektør i Rigspolitiet, Svend Larsen.

Forsvaret ønsker ikke at udtale sig om sagen, men henviser til Rigspolitiet, som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at udtale sig yderligere.

