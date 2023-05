Øjebæ eller smart reklame-stunt: Banner på bygning skaber debat

AALBORG:En skændsel, usmageligt, tudegrimt, en øjebæ og mangel på respekt for en ikonisk bygning.

Det er blot nogle af de kommentarer, der bliver knyttet til et opslag i Facebook-gruppen "Aalborg i små fotoglimt".

Genstanden for debatten er et banner, som genbrugsloppemarkedet "Guld & Rod" har hængt op på sin nye butik i Jens Bangs Stenhus, der er et af Aalborgs historiske bygninger.

Bygningen blev opført i årene 1623-1624 af storkøbmanden Jens Bang.

"Jeg græmmes, når jeg ser turister og gæster forsøge at tage fotos af denne smukke bygning, og så ser, hvad den er plastret til med", lyder det i Facebook-opslaget.

Andre påpeger, at banneret må være en midlertidig løsning, mens andre konstaterer, at "missionen er lykkedes - opmærksomhed og omtale".

Der er overvejende modstand mod det store banner, men enkelte mener ikke, at man kan blande sig i, hvordan erhvervsdrivende vælger at skilte. Foto: Torben Hansen

Guld & Rod har drevet butik på Stenbukken 3A i omkring otte år, men har besluttet at rykke sin butik ind i midtbyen.

Direktør for Guld & Rod, Jesper Petersen, har tidligere til Nordjyske oplyst, at flytningen skyldes et ønske om at ramme en yngre målgruppe, og at der i højere grad vil blive satset på "luksuslopper" som eksempelvis brugt Royal Copenhagen og andre mærkevarer.

Jens Bang fik i årene 1623-1624 opført bygningen centralt i Aalborg, som rummede kontor, varelager samt privatbolig. Fra 1665-2013 havde Aalborgs Svaneapotek til huse i stueetagen i bygningen. Foto: Torben Hansen

Den historiske bygning er ejet af "Fonden til Bevarelse af Jens Bang Stenhus", og fondens formand, Christian Strøyberg, har i dag ikke ønsket at udtale sig.

Nordjyske forsøger i øjeblikket at få en kommentar fra Guld & Rods direktør, Jesper Petersen.

Udover Aalborg har Guld & Rod butikker i Ringkøbing, Thisted, Brønderslev, Viborg og Ribe.