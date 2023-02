Økologisk forsamlingshus får millionstøtte

HALKÆR: Halkær Kro, som er kulturhusversionen af historien om humlebien, der ikke burde kunne flyve, men gør det alligevel, får nu en økonomisk saltvandsindsprøjtning, der skal være med til at tiltrække endnu flere til aktiviteterne på stedet

Nordea Fonden har nemlig givet tilsagn om otte millioner kroner til nye udendørsfaciliteter, der skal bygge bro mellem inde og ude.

Desuden vil kulturhuset udvikle og teste forskellige sansebaserede aktiviteter med tilknytning til maden og naturen, så endnu flere kan få oplevelser med fødevarerne. Aktiviteterne har fokus på fra jord til bord og fællesskaber under åben himmel for børn, unge, voksne og seniorer.

- Halkær Kro har tradition for at være et sted, hvor alle er velkomne, og hvor man kan komme, som man er, og være lige præcis den, man er. Det fællesskab får vi nu mulighed for at invitere mange flere nordjyder ind i, og det er vi meget taknemmelige for, siger Ellen Marie Drastrup, som er forperson for Halkær Kros bestyrelse.

Udefaciliteterne kommer til at tælle bålplads, udekøkken og en mobil foodtrailer, men det er også planen at etablere skolehaver og kompostsystem. Faciliteterne skal bygge bro mellem mad- og kulturhuset, landsbyfælleden og naturen omkring Halkær og understøtte aktiviteter i udeskole og for grupper.

Det kan f.eks. være tilberedelse af bålmad med grøntsager fra landsbyfælleden, kurser i rens af fisk ved udekøkkenet eller fællesspisninger under åben himmel. I det hele taget vil kulturhuset udvikle og teste undervisningsforløb til forskellige målgrupper som tæller grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsskole.

- Halkær Kro står på mange måder for det, Nordea-fonden gerne støtter. Det gode liv i lokalsamfundet med måltider baseret på egne økologiske råvarer og med øje for både bæredygtighed, klima og godt håndværk. Samtidig har man med frivillig indsats formået at drive kulturhuset i 30 år og skabt et enestående fællesskab, som mange har lyst til at deltage i. Det er ganske enkelt imponerende, og det vil vi meget gerne være med til, forklarer uddelingschef Christine Paludan-Müller.

Faciliteterne skal stå færdige i 2024, og det er ambitionen, at de med tiden skal blive økonomisk selvbærende.