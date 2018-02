Økonomisk Bet: Kaffe Fair må udskyde åbning

AALBORG: Åbningen af den socialøkonomiske virksomhed, Kaffé Fair, som er flyttet ind i Skråens gamle bygninger på Strandvejen sammen med andre af Fokus Folkeoplysnings tilbud, trækker ud.

Virksomheden, de beskæftiger en række borgere i optræningsforløb og skånejob, skulle egentlig have slået dørene op 1. februar, men nu tyder alt på, at det først bliver 16. marts. Og det er naturligvis ikke omkostningsfrit.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, for alle havde glædet sig til, at cafeen igen kom ind til Aalborgs centrum. Men i og med at det er så stor en bygning, vi har overtaget, skal restauranten sikres med brandglas mellem de forskellige sektioner, og det sidste, vi har fået at vide om det, er, at det først vil blive afsendt fra fabrikken i Polen 9. marts, forklarer direktør i Fokus Bjørn Salling.

Få alternativer

Da der er tale om specialglas, som kun fremstilles få steder i verden, er der ikke rigtigt nogen alternativer.

Heller ikke selvom det oprindeligt skulle have været leveret i begyndelsen af december.

- Og vi tør altså ikke risikere nogens sikkerhed ved at åbne uden. Men ifølge entreprenøren skulle det heldigvis være hurtigt at montere, så vi burde være klar til at åbne i midten af marts, tilføjer Bjørn Salling.

Han beklager forsinkelsen, som både har skuffet kunder fra den tidligere Kaffé Fair i Medborgerhuset og de ansatte, som havde set meget frem til åbningsdagen.

- Det er ikke sådan, at de slet ikke har noget at lave. For der er mange ting, der skal forbedres og indrettes, og vi har jo også en kantine i Hammer Bakker og en cafe i Sundhedshuset i Aalborg Øst, hvis det skal være, påpeger Bjørn Salling.

Cirka 20 stillinger

Forsinkelsen betyder ikke så meget for Fokus kurser og lignende, for de starter typisk først lidt senere på året. Men sammen med den ny restaurant bliver der også et eventlokale, og her var der allerede booket en del arrangementer og debatter, som man har måttet skubbe.

- Vi har også haft rigtigt mange henvendelser fra virksomheder og folk, som gerne vil booke os til frokostmøder, event og konferencer. Men der er heldigvis ikke nogen af de aftaler, vi har mistet som følge af forsinkelsen, forklarer Bjørn Salling.

Den ny cafe kommer til at beskæftige omkring 20 personer - og det er ikke kun folk i tilskudsjob men også en køkkenleder og køkkenassistenter, som skal have løn selvom om åbningen er forsinket. Og hertil kommer der så også en økonomisk bet i form af en manglende indtjening eller omsætning på mindst 300.000 kroner.

- Derfor håber vi også at vores trofaste kunder fra tidligere vil støtte ekstra godt op om os, når vi endelig får dørene slået op, understreger Bjørn Salling.