Ønske: Mere politi ved Aalborgs to minefelter

AALBORG:Politiet vil fremover have mere fokus omkring McDonalds på Nytorv i aften og nattetimerne.

Så konkret blev dialogmødet om utryghed i Aalborgs natteliv, der blev holdt onsdag aften i Folkekirkens Hus, afsluttet.

Et dialogmøde der mest kom til at handle om indsatser over for socialt udsatte og utilpassede unge omkring især to minefelter i Aalborg.

Dialogmødet var arrangeret af NORDJYSKE Medier i samarbejde med Midtbyens Samråd, og omkring 60 var mødt frem for at komme i dialog med Nordjyllands Politi, der var repræsenteret af politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, vicepolitiinspektør Niels Kronborg og politikommissær Casper Jacobsen.

Omkring 60 var mødt frem for at komme i dialog med Nordjyllands Politi. Foto: Claus Søndberg

Oplægget til dialogmødet var egentlig, om det er blevet mere utrygt at færdes i Aalborg midtby, ovenpå en række gaderøverier og blufærdighedskrænkelser.

Men dialogmødet viste, at utryghed er meget mere end frygten for at blive overfaldet eller røvet på vej hjem fra byen.

Flere unge der var mødt frem til møde benyttede nemlig lejligheden til at give udtryk for, at de ikke kunne genkende billedet af, at Aalborg skulle være en utryg by.

- Jeg har aldrig følt mig utryg, og det er heller ikke det, jeg hører fra mine veninder, sagde Kamille på 24 år og Kristine, der studerer i Aalborg supplerede:

- Jeg føler mig ikke utryg. Mine veninder og jeg er også gode til at passe på hinanden. Vi har mest fokus på, at der ikke er nogen, der kommer noget i vores drinks.

Flere unge gav udtryk for, at de var helt trygge ved at færdes i Aalborg i nattelivet. Foto: Claus Søndberg

Caroline Masello Horsens har tidligere skrevet læserbreve om sin frygt for overfald, og hun var også mødt op til dialogmødet for give udtryk for sin bekymring i nattelivet.

Hun efterlyste blandt andet mere politi på gaden, og selvom der ikke var mange andre der delte hendes frygt for at blive overfaldet, så var der dog et bredt ønske om, at mere politi var en god ting.

Gruppe af unge er en udfordring

Især omkring to minefelter i Aalborg, som flere flere af de fremmødte fremhævede som steder, som er med til at skabe utryghed: McDonalds på Nytorv, hvor grupperinger af unge under 18 år holder til, samt J. F. Kennedys Plads, der er tilholdssted for socialt udsatte personer.

- Der mangler en social indsats ved McDonalds. Der er gruppering af unge mennesker, der ikke har noget at lave om aftenen eller natten, som råber af folk og generer folk, lød det fra salen.

Og politiet kunne godt genkende det billede. Men her handler det mere om end blot en politiindsats, lød svaret fra politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

- Vores udfordring er dem, der ikke er gamle nok til at komme ind i byen, men som går rundt i større flokke og skaber utryghed. Og det er også nogle af dem, der har begået nogle af de seneste røverier. Der skal en anden indsats til en anholdelse og straf, sagde politidirektøren.

Der var dog bred enighed om, at mere politi ved Aalborgs minefelter er en god ide. Foto: Claus Søndberg

Casper Jacobsen, der er leder af operativ efterforskning - det der tidligere hed specialpatruljen - kender også til udfordringerne med de unge foran burgerkæden.

Og han kvitterede altså med at love, at politiet ville kigge lidt oftere forbi stedet.

Mere politi er ikke altid løsningen

På J. F. Kennedys Plads efterlyste formanden for Midtbyens Samråd, Jørgen Andersen, mere politi for at komme problemerne der til livs.

- Lige nu er der en del uro dernede, hvor der blandt andet bliver handlet med stoffer. Borgere forstår ikke, at det kan finde sted. De efterspørger mere politi, for det er det, de har respekt for, sagde han.

Men mere politi er ikke nødvendigvis løsningen, lød det fra vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

- Jeg ved, at det er utrygskabende for borgerne, der bor dernede. Men Aalborg er også en rummelig by, hvor der skal være plads til alle. Vi laver også indsatser dernede, men hvis vi laver en massiv for at trykke dem væk, hvor går de så hen? Der skal være nogle gode alternativer, sagde han.

Forbyggende indsatser

Dialogmødet kom herefter til at handle mere om, hvilke sociale og forbyggende indsatser de forskellige myndigheder lave.

Formand for Familie- og Socialudvalget i Aalborg Kommune, Nuuradiin Hussein var også til dialogmøde, og han lovede at gøre en indsats over for de unge og socialt udsatte. Foto: Claus Søndberg

Blandt de fremmødte var også formand for Familie- og Socialudvalget i Aalborg Kommune, Nuuradiin Hussein

- Vi er en stor by, og der skal være plads til alle. Vi er en rummelig by, og det er vigtigt, at der også er plads til dem, der færdes på J. F. Kennedys Plads. Men hvis nogle borgere er utrygge, så skal vi se på det, sagde han.