Østeraa på vej frem i lyset

AALBORG: Efter mange årtier under låg er det yderste stykke af Østeraa atter på vej frem i lyset, og denne gang er det historiske vandløb kommet for at blive som en del af bybilledet.

Entreprenørvirksomheden A. Enggaard, der har ansvaret for frilægningen af den nordlige halvdel af åløbet fra Nyhavnsgade til Limfjorden, har netop fjernet et stykke af dækket over den seks meter brede betonkonstruktion, hvori åen har løbet siden engang i 50’erne.

- Hvis vi ikke løber ind i for mange vinterproblemer eller andre udfordringer, kan man fra næste forår sidde og nyde en kop kaffe på bredden af åen, siger entreprenørfirmaets leder på projektet, Kristoffer Styrup.

Trappeanlæg og plateauer lavet af planker vil gøre det muligt at komme tæt på åens vand. Yderst over udløbet vil der blive passage via en bro.

Åløbet, der fra næste år kan ses i fuld udstrækning fra Limfjorden til Nyhavnsgade, løber på østsiden af Musikkens Plads.

Den sydlige halvdel af strækningen er kommunens ansvar, hvilket betyder, at opgaven med at genåbne åen først kan indledes, når der har været holdt licitation for den del af projektet.

Det samlede projekt er budgetteret til i omegnen af 15 millioner kroner.