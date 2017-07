Østeuropæere melder sig ind i fagforbund

AALBORG: Når polakker, rumænere og bulgarere kommer til Danmark for at arbejde, så vælger flere og flere at melde sig ind i en dansk fagforening.

Nye tal fra fagforbundet 3F viser, at antallet af medlemmer fra Østeuropa er støt stigende. Hos 3F er antallet steget med 13 procent på bare halvandet år, skriver Fagbladet 3F.

I den seneste tid har 3F i Aalborg gjort en række konkrete ting for netop at få flere østeuropæere organiseret i fagbevægelsen.

For eksempel har de været mere til stede på byens byggepladser end tidligere, og de er begyndt at bruge polske og rumænske 3F-medlemmer som oversættere i stedet for at hyre tolke eksternt.

Samtidig skal en af forklaringerne på den øgede organisering også findes i nogle af de sager, som den lokale 3F-afdeling har kørt og vundet. Herunder sagen mod IF Group, der skulle betale to millioner kroner efter underbetaling af 17 rumænske ansatte.

- Vi har simpelthen bevist, at vi kan hjælpe dem, siger formand for 3F Aalborg, Allan Busk.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet er det en sejr for den danske model, når østarbejdere vælger en dansk fagforening til at sikre deres rettigheder.