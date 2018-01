Østre Anlæg står under vand

AALBORG: En del af stisystemet i Østre Anlæg i Aalborg er i øjeblikket utilgængelig for alle andre end aspiranter til frømandskorpset og svømmefugle, fordi byparkens i forvejen store sø har bredt sig ud over alle bredder og dermed det omkringliggende stisystem.

I lighed med mange andre vandlidende arealer er forklaring på oversvømmelsen den seneste tids store regnmængder, der sammenholdt med parkens store overflade omkring søen genererer store mængder vand til søen, som ikke har noget afløb.

Hvad søen i øvrigt havde tidligere, da søen leverede overskydende vand til bydelens kloaknet.

Tilkoblingen til kloaknettet blev ifølge stadsgartner Kirsten Lund Andersen fjernet på anmodning af kloakforsyningen.

- Det handlede om ikke at belaste kloaknet og rensningsanlæg med vand fra søen, hvilket er fornuftigt nok, siger stadsgartneren, der fortæller, at der i park & natur under by- og landskabsforvaltningen bliver arbejdet på at finde en løsning.

- Jeg er ikke sikker på, at der ligger en snuptagsløsning lige forude, som kan klare sagen, indtil der kan etableres en varig løsning på problemet, siger stadsgartneren, som derfor ikke har noget bud på, hvornår det igen bliver muligt at gå tørskoet i den del af Østre Anlæg, der i øjeblikket er oversvømmet.