Officielt: AaB lander Kasper Kusk

FODBOLD: Som NORDJYSKE Medier har skrevet de seneste dage, er kantspilleren Kasper Kusk på vej hjem til AaB og Aalborg.

Onsdag eftermiddag blev det så officielt:

AaB henter Kasper Kusk i FC København på en kontrakt, der løber frem til 31. december 2022.

Efter netop at have vundet The Double med AaB blev Kasper Kusk i juli 2014 solgt til hollandske FC Twente, hvor det dog blot blev til 14 officielle kampe, inden han i sommeren 2015 blev solgt videre til FC København. I FC København har Kasper Kusk i sine to et halvt år været med til at sikre The Double to gange, og i alt har han bidraget med 19 scoringer og 17 assists i 94 officielle kampe for FCK.

Hos AaB står Kasper Kusk siden sin ankomst som 14-årig fra samarbejdsklubben Gug Boldklub noteret for 91 officielle kampe, 27 scoringer og 26 assists. AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde er begejstret for tilgangen af Kasper Kusk:

- Vi har hele tiden sagt, at der skulle noget ekstraordinært til, hvis vi skulle agere i dette transfervindue, og for os er Kasper Kusk noget særligt. Efter vores vurdering er Kasper en af Alka Superligaens allermest kreative spillere, og med sine visioner i spillet, sin fart og sin målfarlighed tilfører Kasper os en anderledes dimension i vores offensiv, siger Allan Gaarde:

- Herudover får vi en sulten spiller i sin bedste fodboldalder, og vi er overbeviste om, at skiftet bliver til gavn for både Kasper og AaB.

26-årige Kasper Kusk glæder sig ligeledes til igen at repræsentere AaB.

- Jeg sagde, da jeg blev solgt til Twente, at jeg sagtens kunne se mig selv spille for AaB igen, og timingen er nu den rigtige.

- Jeg har været glad for oplevelserne og de erfaringer, jeg har gjort mig i både Twente og FCK, og jeg føler, at jeg vender tilbage til AaB som en endnu bedre spiller, siger Kasper Kusk.

- AaB har i efteråret haft en opadgående kurve, og jeg ser frem til kontinuerligt at bidrage med det, jeg er god til, så vi sammen kan opfylde målsætningen om en plads blandt de seks bedste hold i Superligaen, ligesom vi gerne skal nå endnu længere end kvartfinalen i DBU Pokalen. Jeg glæder mig helt vildt, fastlår Kasper Kusk, der igen får trøje nummer 17 i AaB.