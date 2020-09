Ofre for asbest sikres bedre mulighed for at få erstatning

AALBORG:Naboer til den tidligere eternitfabrik i Aalborg og andre virksomheder, der før har brugt asbest i produktionen, vil fremover kunne søge om erstatning, hvis de er - eller bliver - alvorligt syge.

Det skriver Fagbladet 3F.

Regeringen vil udvide den nuværende godtgørelsesordning for asbestofre til også at omfatte personer, der ikke selv har arbejdet med asbest, men har udviklet lungehinde-, bughinde- eller testikelhindekræft efter at have været udsat for en industriel smittekilde og andenhåndseksponering af de potentielt livsfarlige asbestfibre.

- Det er en rigtig god idé at give dem, der er blevet alvorligt syge, mulighed for at få erstatning, siger Øyvind Omland, professor emeritus ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Sammen med en række kollegaer stod han sidste år bag et opsigtvækkende forskningsprojekt, som viste, at 38 tidligere elever, der havde gået i skole tæt på den tidligere eternitfabrik i Aalborg, var døde af lungehindekræft.

- Problemet med asbest er, at det ikke lader sig afgrænse til et fabriksområde. Støvet og fibrene blæser i den retning, som vinden bærer dem. Derfor er der mange mennesker, som uforvarende er blevet udsat for asbest med risiko for at udvikle lungehindekræft, siger Øyvind Omland.

I finanslovsforslaget for 2021 er der næste år sat 9,1 millioner kroner af til at udvide ordningen for asbestofre. I 2022-2023 skal der sættes 9,6 millioner kroner af årligt og i 2024 yderligere 10,2 millioner kroner.

For fagforeningen 3F har det længe været et ønske, at der laves en national handlingsplan for fjernelse af asbest i Danmark, og en mærkesag, at asbestofrene sikres en økonomisk kompensation.

Derfor glæder det Ulla Sørensen, der er arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, at personer, der er blevet syge af en andenhåndseksponering af asbest, fremover også vil kunne søge erstatning.

- I 3F mener vi, at Danmark burde investere i et godt arbejdsmiljø uden farlig kemi og asbeststøv. Det er trist, at der er mennesker, som har fået en dødelig kræftsygdom, blot fordi de boede eller gik i skole i nabolaget til en virksomhed, der arbejdede med farlige asbestfibre, siger Ulla Sørensen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).