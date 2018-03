Okore før Randers: Til vores fordel

FODBOLD: AaB kan søndag tage et stort skridt mod medaljeslutspillet i Alka Superligaen, hvis de hjemme på Aalborg Portland Park kan besejre Randers FC. Så vil de definitivt sætte OB af, og være tre point bedre end Hobro før sidste spillerunde.

Forsvarsstyrmanden Jores Okore har da også noteret sig, at de øvrige resultater er gået AaB’s vej.

- Det er en lille hjælpende hånd, men vi skal selv ind og afgøre kampen mod Randers. Det vil give os et kæmpe skridt i den rigtige retning.

Okore forventer, at AaB får bedre mulighed for at spille holdets tekniske spil mod Randers FC, da banen nu er ryddet for den sne, der gjorde tingene så vanskeligt mod Horsens senest.

- Det vil klart være til vores fordel, og forhåbentlig bliver det hele heller ikke så fysisk som mod Horsens, siger han.

Jores Okore har selv bidraget med to scoringer i foråret, og har dermed vist angriberne vejen.

- Det er dejligt at kunne hjælpe holdet med at få point, og den selvtillid kan jeg bruge i alle aspekter af spillet.