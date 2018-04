Okore glemte at være den voksne

FODBOLD: AaB må i hvert fald i en kamp og sikkert også de næste to undvære midterforsvaren Jores Okore, der så rødt personligt og bagefter fra dommeren, da AaB mandag tabte med hele 0-3 til Brøndby.

Jores Okore blev nedlagt hårdt bagfra af angriberen Jan Kliment, og efterfølgende lossede han så Brøndbyspilleren på benet i en regulær hævnakt, så dommer Michael Tykgaard kun havde én udvej.

- Jeg synes, at han kommer alt for voldsomt ind i duellen og nærmest prøver at skade mig, og det bliver jeg frustreret over, og så mister jeg desværre kontrollen. Det var jo ikke sjovt at spille i dag, og der skal jeg selvfølgelig være mere voksen i situationen, så det er klart en fejl. Men jeg synes, at hans aktion er meget voldsom, siger Jores Okore.

Han havde flere gange været i fokus i anden halvleg, hvor han også havde haft sine sammenstød med Brøndby-supporterne.

- Igen så var det jo ikke en sjov kamp for os. Det var en dag, hvor der var meget, der ikke fungerede, og så blev jeg også lidt tirret af fansene dernede. Men det er selvfølgelig brandærgerligt. Så nu må jeg tage den straf, jeg får og så håbe, at jeg kan vende stærkt tilbage, når min karantæne er overstået, siger AaB-forsvareren.