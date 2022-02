OL-spillere kan stadig nå Final4 - men det er der ingen der håber på

ISHOCKEY:Dansk ishockey svæver på en lyserød sky i disse dage. Kvindelandsholdet leverede en fremragende indsats i sine fire gruppekampe ved OL, og de danske ishockeymænd skrev historie tirsdag morgen, da Letland blev besejret 3-2 med en plads i OL-kvartfinalen som direkte belønning.

Den danske succes betyder, at Heinz Ehlers' tropper klokken syv onsdag morgen spiller mod det, der burde blive omtalt som Rusland.

Hvis Danmark vinder den kamp og sikrer sig en plads i OL-semifinalen, bliver der ikke noget landsholdsglans over weekendens Final4-stævne i Aalborg, hvor både Pirates og Frederikshavn White Hawks deltager.

Hvis Danmark derimod taber til Ruslands olympiske Komite, vil det være lig med hjemrejse fra Kina torsdag morgen dansk tid, og dermed kan spillere som Pirates' Julian Jakobsen og White Hawks' Jesper Jensen i realiteten nå hjem og deltage i Final4, der fløjtes i gang fredag aften.

- Vi må se, hvordan det lige lander. Vi vil naturligvis gerne have Julian med, men vi er også med på, at det sikkert er en udmattende rejse hjem fra Kina, og så må vi se, hvordan den fysiske og mentale tilstand er efter sådan en rejse og oplevelse, siger Lars Laursen, der kunne se Julian Jakobsen storspille i tirsdagens 1/8-finale mod Letland, hvor det blev til både en assist og ikke mindst en fremragende 2-2-scoring fra Jakobsens side.

I Frederikshavn går direktør Henrik Andersen også og følger spændt med i den danske OL-kampagne. Her kan han notere sig, at Mads Larsen, der har været i Kina som reservespiller, er på vej hjem til Frederikshavn. Dermed burde der ikke være tvivl om backens deltagelse i Final4.

- Han er på vej hjem nu, så ham regner vi med at kunne benytte til Final4. siger Henrik Andersen.

Om det samme bliver tilfældet for Jesper Jensen, må tiden vise.

- Vi må se, når han kommer hjem. Det er for tidligt at sige noget om, men hvis de ender med at komme hjem tids nok til at kunne være med, så håber jeg da, at han er med, men vi må se. Der er en del andre faktorer, der spiller ind, siger Henrik Andersen.

Lige nu er der nok at se til i begge nordjyske klubber. I Aalborg er der travlhed med at få værtsskabet til at køre på skinner.

- Vi har solgt lidt over 7000 billetter til de to dage, så der er stadig billetter til salg. Vi har travlt, fordi vi har udvidet arrangementet, men vi skal nok nå det hele, siger Lars Laursen.

I Frederikshavn er det ikke selve arrangementet, man har fokus på. Det handler mere om at få et overblik over den coronasmitte, der i første omgang aflyste tirsdagens kamp mod Rungsted.

- Der er ikke så meget nyt lige nu. Vi bliver nødt til at vente til torsdag, før vi træffer en beslutning om, hvem vi skal bringe i spil til Final4. Vi må se, hvordan spillerne ender med at reagerer på smitten. Det kan jo godt være, at de er clearet, men vi skal være sikre på, at vi ikke bringer syge spillere i kamp, siger Henrik Andersen, direktør i Frederikshavn White Hawks.