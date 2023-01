Ole er træt af naboens projekt, for nu er hans minizoo-indkørsel én stor vandpyt

VODSKOV:Man kan ikke nøjes med kondisko, hvis man vil besøge Ole Risagers gård Nymarksminde oven på et regnvejr.

Indkørslen er nemlig mere eller mindre én stor vandpyt, og inde på p-pladsen er der også problemer med vand, fortæller den tidligere DF-politiker og peger på den våde indkørsel.

- Prøv at se det bladder her.

Ole Risagers gård, Nymarksminde, omfatter både en minizoo samt opholds- og kursusfaciliteter. Og det er ikke alle besøgende, der i egen bil kan køre helt ind på p-pladsen.

- Når folk kommer med busser og stiger af ved indkørslen, går de lige ud i mudderet. Det er ikke nogen god oplevelse for mine gæster.

Men problemerne med vand, mudder og sjap har ikke altid været der. Det er sket, fordi der dumpes jord inde på nabogrunden, som ender med at ligge over niveau, mener Ole.

Jord-dumpningen foregår lige ved siden af Ole Risagers gård og minizoo øst for Vodskov. Foto: Torben Hansen

For højt og urent

På nabogrunden lige vest for Nymarksminde ligger en mark, hvor en entreprenør har tilladelse til at dumpe ren jord.

Men den dumpning foregår ifølge Ole Risager ikke efter forskrifterne. Ifølge ham ligger jorden nemlig for højt, og det får al vandet til at løbe ned på vejen og videre ned i hans indkørsel.

- Jeg kan jo ikke lave en vold her, som folk skal op over for at komme ind til min park, siger han.

Derudover mener Ole Risager heller ikke, at den jord, der køres ind på området, lever op til kravene i miljøgodkendelsen. Den siger, forklarer han, at jorden skal være ren, og det mener farmpark-ejeren ikke altid, jorden lever op til.

Adspurgt fortæller Ole Risager, at han skam har kontaktet kommunen om problemerne. Han oplever bare ikke, der for alvor sker noget i sagen.

- Vi borgere går bare her og tænker, hvis Aalborg Kommune ikke reagerer på de problemer, de bliver gjort opmærksomme på, så har de et problem. For så mister man faktisk tillid til forvaltningen.

Langs kanten af marken kan man se byggeaffald. Ifølge både entreprenøren og kommunen bliver det brugt som underlag til en midlertidig vej. Byggeaffaldet skal ifølge aftalen fjernes igen, når projektet er slut. Foto: Torben Hansen

Afviser anklagerne

Entreprenøren i sagen, ATJ Maskinhandel og udlejning, der delvist ejes af Jens Bach Poulsen er heller noget ukendt navn i det Nordjyske.

Det var nemlig ham, der i oktober 2019 kørte den gummiged, der fjernede toppen af to klitter i Skagen. Den sag endte med at koste ham og erhvervsmanden Hans Andersen en dom på 60 dages betinget fængsel.

Entreprenøren afviser fuldstændig anklagen om, at der dumpes uren jord på grunden.

- Al den jord, vi modtager, er blevet anvist af kommunen eller af vores rådgiver, Niras, fuldstændig efter jordhåndteringsloven. Der er ingen slinger i valsen. Hvis vi tager noget jord i en dynge, tages der nogle prøver af den jord, så det klassificeres, om den er ren eller ej. Der kan godt være et stykke plastik eller en mursten, men finder vi det, fjerner vi det, fortæller han.

Når man langs den østlige kant af grunden kan finde knust byggeaffald, skyldes det, at det bruges som en midlertidig vej, de store maskiner kan køre på. Og den vej fjernes igen, når projektet afsluttes, fortæller Jens Bach Poulsen.

Den forklaring bakkes også op af Aalborg Kommune.

Det er Jens Bach Poulsens firma, der står for entreprenøropgaven på marken. Arkivfoto: Henrik Bo

Ikke for højt

Jens Bach Poulsen har undervejs i projektet også selv tænkt, at niveauet så for højt ud med det blotte øje. Men han forsikrer, at ingeniørerne har regnet på sagerne.

- Jeg har haft landmåleren oppe, fordi jeg synes, det så helt forkert ud. Men der er 25 centimeter i forskel fra vejen og ud til jorden. Vi er 25 cm lavere end midten af vejen, og det har ingeniørerne været inde og kigge på, fortæller han.

Ifølge entreprenøren har han dog alligevel bedt Aalborg Kommune om et møde, så der kan findes en løsning på vandproblemerne i området. Det skal ifølge Jens Bach Poulsen holdes her i starten af 2023.

Vand og sjap er blevet et problem både i Ole Risagers indkørsel og på den parallelle vej, der går langs marken og ned til andre private boliger. Foto: Torben Hansen

Kommunen følger op

Hos Aalborg Kommune anerkender man, der er problemer med vand i Ole Risagers indkørsel, fortæller funktionschef i Miljø og Grøn Omstilling Jens Riise Dalgaard.

- Vi har også en vis forståelse for, at der med Oles park er nogle særlige behov, når det er en attraktion, uddyber han.

Kommunen er dog ikke helt enig i årsagen til den megen vand, som Ole Risager og hans gæster må forcere, når det har regnet.

- Vi anerkender fuldt ud, der er et problem med vand. Men det vand kom også før det her projekt.

- Det meste af vandet kommer fra motorvejsafkørslen, der kommer lidt fra Oles støjvold, og så kommer der en mindre del fra det her område. Det uheldige er, at Oles indkørsel ligger lavest, forklarer funktionschefen.

Ole Risager afviser dog, at der var problemer med vand, før projektet på nabomarken.

Funktionschefen fortæller desuden, at kommunen stoler på Niras, der har lavet beregningerne på højden, men at man nu vil følge op på sagen.

Kommunen har heller ikke observeret, at jorden på området ikke skulle være ren, udover den, der bliver brugt til den midlertidige vej.

Projektet på nabomarken forventes at være afsluttet i løbet af foråret.