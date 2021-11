Ole var klar til TV-debat, men så nægtede han at være med i "sådan noget pis"

AALBORG:Ole Letort var igennem sminken. Han var klar til at gå på skærmen til spidskandidatdebat på TV2 Nord onsdag aften i sidste uge.

Men som Ole forklarer, ændrede det sig drastisk, da han fik at vide, at der ikke var plads til at tale om hans mærkesager.

Der skulle debatteres Egholmforbindelse, ældrepleje og byudvikling. Ting, som ikke fylder meget hos Ole Letort og hans lokalliste aalborg DeFekt.

Han ville hellere tale om parkering, renovationsvæsenet, administrationen og noget af alt det andet, der ifølge ham er rivravruskende galt i kommunen.

- Men de sagde, at emnerne allerede var fastlagt, og så sagde jeg, at jeg ikke gad være med i sådan noget pis, siger den 55-årige murer til Nordjyske.

Så Ole tog sine ting og smuttede, mens de øvrige spidskandidater tonede frem på skærmen.

TV2 Nord bekræfter, at forløbet er, som Ole beskriver

- Men alle blev inviteret. Ingen er holdt ude, og der var også plads til at kandidaterne kunne tale om deres egne mærkesager. Debatten er fokuseret på de emner, der optager vælgerne, men man kunne jo bare tage ordet og tale politik. Det var der andre spidskandidater, der benyttede sig af, siger chefredaktør Tino Pedersen til Nordjyske.

Kommunens molokker til affald er ifølge Ole Letort opført sådan, at renovationsvæsnets biler er tvunget til at parkere ulovligt for at tømme dem. Foto: Martin Damgaard

Oplever uretfærdighederne hver dag

Man mærker med det samme, at Ole Letort er en mand med en sag. Ordene flyver ud af ham som et maskingevær, når han taler om alle de ting, der er galt med måden Aalborg Kommune bliver drevet på.

Og det har fået den 55-årige selvstændige murer til stille op til kommunalvalget. Ikke fordi han drømmer om at blive politiker. Slet ikke. Men fordi han gerne vil ændre tingene indefra, fordi han gang på gang støder panden mod en mur, når han forsøger udefra.

- Jeg kan ikke tåle, at dem, der udøver magten og laver reglerne, ikke selv følger dem, siger han, mens han fortæller om utallige episoder, hvor han har oplevet, at de regler, som gælder for ham som selvstændig, ikke gælder for kommunens egne folk.

Når en af kommunens renovationsbiler holder ulovligt parkeret, mens de tømmer molokker, griber Ole sin mobiltelefon og med billeddokumentationen i orden, sender han gerne en klage til kommunen.

Senest har han politianmeldt en chauffør fra entreprenørenheden i Aalborg Kommune, fordi han ifølge Ole Letort overtrådte færdselsloven på så mange punkter, at hvis der var tale om en privat erhvervsdrivende eller almindelig bilist, ville han miste sit kørekort på stedet.

- Entreprenørenheden og skraldebilerne holder ulovligt hver dag, uden at de får bøder. Men det gælder jo ikke os andre. Jeg har bare set det her ske så mange gange, at jeg ikke kan klare det mere. Det kan godt være, at andre tænker, det er bagateller, men hvis alle tænker sådan, så går det jo ikke, siger Ole Letort.

Ole Letorts mærkesager er åbenhed, lighed og retfærdighed. Foto: Martin Damgård

Kendt i forvaltningen

Ole Letort er måske ukendt i offentligheden, men de kender ham ganske udmærket i det kommunale system, fordi han siden 2013 har klaget jævnligt over kommunens opførsel.

- Jeg har ringeforbud i to forvaltninger. Så jeg har fået en kontaktperson, og så kan jeg sende en mail, når jeg henvender mig. Det er sgu frækt, men ok, så ved jeg, at jeg har fat i noget, siger han.

Og ringeforbuddet har da heller ikke betydet, at Ole er stoppet med at kontakte forvaltningerne.

- Kommunen har monopol på det, de laver. Jeg kan ikke skifte renovationsvæsen, selv om jeg synes, de laver narrestreger. Så det er vigtigt, at man råber vagt i gevær. For de er jo et serviceorgan for os - det er ikke os, der er til for dem, siger han.