Olsen Banden-tyveri tørlægger øde kirke for olie

GRINDSTED:Med de høje priser på benzin og olie er brændstof blevet et eftertragtet bytte for tyve.

Og i bedste "Olsen Banden"-stil har tyve i lavet et opsigtsvækkende tyveri fra Hammer Kirke.

Tyve har nemlig været på besøg på kirkegården, gravet et hul på cirka 75 centimeter i græsplænen, boret et hul i kirkens olietank og tømt den for 883 liter fyringsolie.

- Vi er noget overraskede. Det er virkelig "timet og tilrettelagt" i bedste Olsen Bande-stil, siger Jørn Toldbod, der er formand for kirkens menighedsråd.

Udover, at tyvene har vidst nøjagtigt, hvad de er gået efter, og hvor de skulle stikke skovlen i jorden for at støde på olietanken, har tyvene med stor sandsynlighed også vidst, at kirken senest fik olie fyldt på den 22. december.

- Så der var ret meget olie på tanken, siger Jørn Toldbod, der fortæller, at det selvfølgelig giver den tanken, at tyvene har kendskab til kirken eller har kendskab til leveringen af fyringsolie.

Menighedsrådet - og politiet - ved ikke nøjagtigt, hvornår tyvene har været på spil ved kirkegården, men tyveriet blev opdaget torsdag. Foto: Hammer Kirke

Tyvene har gravet 75 centimeter og derefter boret hul og så pumpet 883 liter olie opad tanken. Foto: Hammer Kirke

Overvejer anden varmekilde

Hammer Kirke, der ligger et stykke fra andre huse i Hammer Bakker, bruger fyringsolien til opvarmning af kirken.

Fredag har Jørn Toldbod været i kirken for at opstille tre varmeapparater, så der ikke sker skader ved eventuel frost. Herudover har han set på, hvordan man kan reparere skaderne.

- Det er ikke lige at lappe en olietank. Og vi skal også overveje, hvordan vi undgår tyveri i fremtiden, siger Jørn Toldbod, der også vil vurdere muligheden for at skifte til en anden varmekilde i kirken.

Brugt bil eller varevogn

Formanden for menighedsrådet - og politiet - er ikke helt sikre på, hvornår tyveriet er sket, men mellem den den 29. december og 5. januar.

Tyveriet blev opdaget af en graver, der kom på arbejde på kirkegården torsdag morgen.

Og tyvene har tømt tanken ved at pumpe olie op i tank i en bil eller varevogn, der er blevet bakket ind på kirkegården.

Det er ikke lang tid siden, at tyve var på jagt efter olie andre steder i landsdelen.