Topkarakter til sushi-takeaway: Smag, farve og omhu for alle pengene

Det er i grunden utroligt, så meget smag der er i en bid ultratyndt oksekød, der er drysset med tørret foie gras, caviar og trøffel. Det er nærmest en eksplosion i to tempi. Først koncentreret velsmag og efterfølgende, når trøffelsmagen folder sig ud, som om hele mundhulen og næsen fyldes af smag og forventning.

Festen er i gang. Den synsmæssigt lille ret carpaccio af wagyu kan snildt deles i fire og fungere som en appetizer forud for det store farveorgie af mad fra restaurant Fusion i Aalborg.

En lille stor bid med fylde og forventning

Man kan indvende, at Fusions takeaway-menu er mere overdådig end overskuelig, og at det er en fordel at være grundigt inde i det overvejende japanske køkken, når man doserer sin bestilling. Vi kom faktisk til at bestille en anelse for meget, og kan man egentlig spise sushi dagen efter?

Så er spørgsmålene overstået, for resten kører som i wasabi. Maden udleveres høfligt og venligt uden anvisning af nogen art eller spisepinde, enhver kan vel putte en maki eller en nigiri i munden?

Hov, ikke flere spørgsmål. De praktiske, men ufestlige plastikbakker skal pakkes ud - ligesom de to små papbokse med gyozo og tempurarejer.

Sprødheden i de sidste har overleveret turen hjem bedre end de første, begge har smagen i behold. Den tætte smag som varm olie nu engang giver til mad.

Gyozo med kylling og tempurarejer

Resten af maden er overvejende fersk med afdæmpede, men fine smage. Frisk fisk, ikke mindst, men også grøntsager, rogn og urter, som man efter behag kan spice op med salt soya, stærk wasabi eller chilimayo.

Hvis kejser Naruhito vil tilgive, så kan det at spise sushi sammenlignes med at åbne en stor pose lakridskonfekt; hver bid har sit eget look, de smager forskelligt, men alligevel ens. Man får snart sine favoritter, men heldigvis ikke de samme bordet rundt.

Sashimisalat - omtrent hele måltidet i et.

Personligt vil jeg fremhæve bidderne med foie gras og æble - overraskende og intense - og sashimisalaten, der rummer alle måltidets indtryk - men hver eneste bid er faktisk en lille fortælling i sig selv. Nogle er netop intense med flere små smage og teksturer, andre helt simple med et nøgent stykke fisk på ris.

Det giver ingen mening at vurdere, hvad der er bedst. Det er smag og behag, og er en stillits egentlig smukkere end en solsort?

Nyt spørgsmål! Svaret er, at alle bidderne fra Fusion er veltillavede, faste uden at være sammentrykkede - hvilket formentlig hænger sammen med kvaliteten af risen.

Her er smag, farve og omhu for alle pengene. Vores bestilling løb op i 400 pr person, det behøver man nok ikke, men hver en bid man får ned er en nydelse. Tre stjerner.