Omkring 60 AAU-studerende sendt hjem - én konstateret smittet

AALBORG:En studerende på 5. semester på GBE/Globale Forretningssystemer hos Aalborg Universitet/AAU er konstateret corona-smittet, og mandag blev omkring 60 studerende på samme studielinje sendt hjem.

Beskeden til de hjemsendte er, at de skal isolere sig og testes. Først når to tests har vist, at de er smittefri, kan de vende tilbage til studiet på AAU.

Dagens hjemsendelse er ikke den eneste på Aalborg Universitet.

- Vi har haft 10-12 tilfælde, hvor studerende er konstateret smittede, oplyser presserådgiver Anette Marcher fra Aalborg Universitet.

Hun påpeger, at det er sket drypvist, og at de smittede er elever fra forskellige studieretninger på universitetet.

- Vi har ikke nogen oplysninger, der tyder på, at det er hos os, de er blevet smittet, siger Anette Marcher.

Aalborg Universitet er ikke eneste uddannelsesinstitution i Nordjylland, hvor enkelte elever og studerende er meldt smittet med covid-19/corona.

Også flere skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner har oplevet noget tilsvarende.