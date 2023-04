Borgerne får deres vilje: Busgade droppes

AALBORG:Det udløste store frustrationer blandt borgerne, da det i sidste uge i klima- og miljøudvalget blev besluttet at omdanne Østerbro til en busgade med meget begrænset biltrafik.

Det skulle sikre bedre fremkommelighed for bybusserne, der har det svært på strækningen i dag. Men det indebar også en ensretning mellem Østre Havnegade og Skibsbyggerivej, så man ikke længere i bil kunne dreje ind ad Skibsbyggerivej og køre mod vest, ligesom der skulle etableres fysiske virkemidler til at understøtte forbuddet mod gennemkørsel for bilerne på den trafikerede vej i centrum.

Forslaget gik på at give busserne bedre fremkommelighed, men nu har flertal sagt nej til forslaget. Foto: Henrik Bo

Men torsdag skulle også by- og landskabsudvalget behandlet sagen, og her har et flertal valgt helt at droppe forslaget om en busgade eller lægge det i busgraven, om man vil.

- Det blev stemt ned i den form, som det ligger i nu, siger by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

S, K, V og DD stemte imod, mens SF og EL stemte for.

- Ikke ordentligt belyst

- Konsekvenserne af det her var simpelthen ikke ordentligt belyst, der skal noget mere til. Hvad sker der for de butiksdrivende, hvor meget omvejskørsel bliver der for de lokale beboere, og hvad betyder det for handelslivet i centrum, siger Jan Nymark Thaysen.

Han peger på, at forslaget dermed er kasseret, fordi det ikke skal i byrådet. Til gengæld skal forvaltningerne igen se på, hvad der kan gøres for at forbedre fremkommeligheden for busserne. Embedsmændene skal arbejde videre med et tilpasset projekt med konsekvensberegninger.

Alle skal tilgodeses

- Kan vi ikke lave det på en måde, hvor vi tilgodeser alle mobilitetsformer i stedet for kun at tilgodese busserne, siger Jan Nymark Thaysen.

Forslaget med en busgade ville fortrænge biltrafikken på andre veje og primært ud på den i forvejen pressede Nyhavnsgade.

I 2020 var der en årsdøgntrafik på ca. 6100 biler på Østerbro lidt øst for Karolinelundsvej, og i enden mod Skibsbyggerivej var der en årsdøgntrafik på ca. 4700 i 2022. Trafikale analyser har dog vist at mellem 50-69 procent af biltrafikken på Østerbro er gennemkørende trafik.