Omstridt topjob slås op - og det kræves der for at klare opgaven

AALBORG:Det er ikke et helt let job, som Aalborg Kommune nu slår op.

Siden stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen blev fritstillet i forbindelse med skandalen om de ulovlige udbygningsaftaler, har hans job nemlig været ledigt, og nu søger kommunen efter en afløser.

Og det skal være en person, der både er visionær og villig til at udvikle og udfordre den måde, man plejer at gøre tingene på, forklarer by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

- Vi drømmer jo om, at vi finder en stadsarkitekt, der kan være med til at videreudvikle vores by med fokus på de politikker, vi allerede har for eksempel i forhold til højhuse, vækstakser, altaner, grønne arealer og meget andet, siger han.

Op i helikopteren

Ifølge rådmanden er det derfor vigtigt, at den ny stadsarkitekt bliver en, der kan samle trådene i alle de vedtagne politikker og får dem ned i det plangrundlaget for de forskellige områder af kommunen.

- Vi skal have en, der kan bringe os op i helikopteren og sige, hvilken vej det er, vi skal gå som kommune. Og det må også gerne være en, der har lidt forståelse for, at vi er en arealmæssigt stor kommune, der også har mange oplandsbyer, der vækster meget, så der skal også skabes en diversitet i muligheden for bosætning, påpeger Jan Nymark Thaysen.

Han regner med, at joboplaget offentliggøres i dag, og så vil der være frist til den 22. maj til at søge stillingen, hvis man føler, man har de rette kvalifikationer.

- Vi har store forventninger til vedkommende, for det er faktisk en blanding af en stadsarkitekt og en planchef vi søger, så det bliver en, der også får lov at sætte sit fingeraftryk på byen- men selvfølgelig med lydhørhed overfor alle de politikker, vi har lavet, tilføjer Jan Nymark Thaysen.

Det er blandet her på Godsbanen, der er en del, der mener, der bygget for højt og tæt. Arkivfoto: Mette Nielsen

- Men Peder Baltzer satte jo også et kraftigt fingeraftryk, og det fik han en del kritik for. Blandt andet i forhold til byfortætning og højhusbyggeri?

- Derfor skal man også have en vis politisk tæft og en fornemmelse af, hvilke strømninger der er i tiden. For eksempel at der skal være mindst 30 procent grønne opholdsarealer, og at der ikke skal være mere en 300 meter hen til en park eller et grønt område i nye boligbyggerier, forklarer Jan Nymark Thaysen.

- Så det er sådan nogle signaler, vi sender - ligesom vi også siger, at vi vil have parkering i konstruktionen, når der laves boligområder inde i Aalborg. Så det er et af de steder, vi allerede er begyndt at stille nogle krav, for man skal jo lære af sine fejl og være lydhør for, hvad det er folk vil, tilføjer rådmanden.

Hår på brystet

Håbet er derfor, at den ny stadsarkitekt vil være med til at skabe "de fede steder" - for Aalborg Kommune skal helst også være et sted, hvor folk har lyst til at bo om 100 år.

- Jeg er ikke så højhus-forskrækket. Men der skal også være en vis variation, så bygger man højt et sted, skal det være lavt et andet sted. Men bliver det højt, kan det også give mulighed for en masse grønt ved siden af, påpeger Jan Nymark Thaysen.

- Så det er jer politikere, der udstikker den endelige kurs. Men den ny stadsarkitekt skal vel have en del hår på brystet alligevel?

- Det skal i hvert fald være en person, der tør sige, at det kan godt være, I vil det her kære politikere, men det tror jeg altså ikke, der er en chance for, vi kan få igennem, forklarer Jan Nymark Thaysen.

- Så vedkommende skal selvfølgelig være god til at kommunikere - også fordi han eller hun bliver leder for omkring 90 medarbejdere med stærke fagligheder, slutter rådmanden.