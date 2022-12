Online-handel vokser, men Anja og Ingrid går mod strømmen

AALBORG:For 30 år siden åbnede Kenza Sko på Østerågade 25 som en lille skobutik, hvor du hovedsageligt kunne købe unikke kollektionsprøver på særudvalgte designersko.

Men for tre år siden, i 2019, skete der noget.

Nabolokalerne, hvor havde der i mange år havde været slikbutik, kom til leje. Og så slog kompagnonerne Anja Søgaard og Ingrid Kjærulf Christensen ellers til.

Nu var tiden moden til at udvikle og udvide Kenza Sko-forretningen til noget større - og i en retning, de længe havde kæmpet for.

For kompagnonerne Anja Søgaard og Ingrid Kjærulf Christensen har det været vigtigt at bevare mange originale detaljer fra et af Aalborgs ældste huse, som danner rammen om Kenza Skos lokaler. Foto: Martin Damgård

- Vi var engang kendte for 'kun' at sælge kollektionsprøver, men sådan er det ikke mere, siger Anja Søgaard og fastslår:

- Sådan har det faktisk ikke været i mange år. I dag det er kun 10 procent af vores udvalg, der er kollektionsprøver. Men kollektionsprøverne hænger stadig ved i folks bevidsthed.

Privat shopping blev redning

Med de nye lokaler fik de mere plads til alt det tøj og sko, de flere gange om året rejser til Milano for at håndplukke.

Samtidig fik Anja Søgaard og Ingrid Kjærulf Christensen mulighed for at dyrke den personlige og private shopping-oplevelse i endnu højere grad, end de hidtil havde gjort det i det gamle og noget mindre lokale.

Særligt den private shopping skulle vise sig at blive deres redning under corona-nedlukningerne i 2020-2021.

Under corona-nedlukningerne gjorde Anja Søgaard og Ingrid Kjærulf Christensen meget for at vedligeholde kontakten til deres kunder - blandt andet ved personlige opkald og shopping via FaceTime. Foto: Martin Damgård

- Vi oplevede, at vores kunder i højere grad efterspurgte private shopping-sessioner, hvor vi kun holdt butikken åben for dem, fortæller Anja Søgaard.

Skiller sig ud fra online-handel

Selvom corona er mere eller mindre er forsvundet i den brede folkemængdes bevidsthed, tilbyder Anja Søgaard og Ingrid Kjærulf Christensen stadig private shopping-sessioner i dag.

Faktisk er den private shopping-oplevelse en del af deres strategi for at differentiere sig fra en detailhandel, der i stigende grad foregår på online platforme.

Kenza Sko har også en webshop, lige som de også bruger Instagram til at promovere deres varer. Foto: Martin Damgård

- Vi kan ikke leve af, at vores kunder handler på nettet. Derfor laver vi stadig privat shopping, men også events udenfor normal åbningstid, fortæller Ingrid Kjærulf Christensen og understreger, det især er for at imødekomme de kunder, der kommer langvejs fra.

Nogle sågar helt fra udlandet.

Tæt forhold til kunderne

Mange kunder har været med siden dengang for 30 år siden, hvor Kenza Sko åbnede som en meget lille og eksklusiv skobutik på Østerågade 23.

Således er mange af kunderne også gået i arv fra generation til generation, og derfor stopper den personlige shopping ikke nødvendigvis, når kunderne træder ud af butiksdøren i det gamle bindingsværkshus.

Du finder Kenza Sko på Østerågade 23 og 25. Foto: Martin Damgård

Ofte har Anja Søgaard og Ingrid Kjærulf Christensen også den personlige shopping i tankerne, når de tager på indkøbsture i Italien.

- Vi indkøber personligt til vores kunder, for vi kender dem godt, og de kender os. Tit finder vi lige et par sko, hvor vi ved, at de passer til én bestemt person, når vi er i Milano.

Flere varer i butikken

Foruden at have bedre plads til at private shopping-sessioner har Anja Søgaard og Ingrid Kjærulf Christensen også fået plads til et større udvalg af varer - sko, tøj, tasker og accessories.

Noget, de længe har villet udvide med for at overleve i en detailhandel, hvor konkurrencen om kunderne forsat bliver større.

Fra at have været en butik, der primært solgte kollektionsprøver på designersko, har Kenza Sko udvidet forretningen til også at omfatte designertøj - og tasker. Foto: Martin Damgård

- Engang var det sådan, at man 'bare' kunne sælge sko, hvis man havde en skobutik. Sådan er det ikke mere, fortæller Ingrid Kjærulf Christensen.

- I dag vil mange kunder have 'hele pakken,' når de shopper. Derfor er flere tøjbutikker også begyndt at sælge sko. Her har vi så gjort det omvendt. Vi er en skobutik, der også sælger tøj, siger Anja Søgaard.