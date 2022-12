Op ad bakke for bybusser: NT-formand får meget skældud

AALBORG:Det har været op ad bakke for Aalborgs bybusser i en længere periode.

Og formanden for Nordjyllands Trafikselskab (NT), Søren Kusk (S), har efter eget udsagn erfaret, at borgerne næsten har lige så mange holdninger til den kollektive trafik, som de har til AaB.

Ny har byrådet givet grønt lys til at bevilge ekstra stort milliontilskud til NT efter de mange trængsler, som busserne har været udsat for. Foto: Torben Hansen

Det kom frem, da Aalborg Byråd på det seneste møde bevilgede en ekstra stor pose penge i tilskud til NT for 2022 grundet de mange udfordringer, som busserne har haft. Helt præcist skal kommunen af med 30 mio. kr. ekstra, der hives op af kassebeholdningen.

- Den kollektive trafik i 2022 og i 2021 har været ramt af forskellige ting, som gør at passagertallet har været reduceret. Det skyldes primært Covid-19 efterladenskaber, men måske kan noget af det også hænge sammen med noget af det vejarbejde, der har været, sagde klima- og miljørådmand Per Clausen (EL).

Passagertal i bedring

Stærkt stigende brændstofpriser har også spillet ind ifølge rådmanden. Men ifølge et skøn fra NT ventes passagerindtægterne i bedring. NT oplyser, at passagerindtægterne i bustrafik var på indeks 85 i september 2022, og forventes i prognosen at være stigende til indeks 90 i december 2022.

- Det her er baseret på nogle forventninger for, hvordan det bliver i december. Det afhænger blandt andet af vejrforholdene, må man være ærlig at sige, hvis det skal komme hjem, siger Per Clausen.

NT-formand Søren Kusk (S) erkendte, at der også har været udfordringer med de nye eldrevne bybusser, som man fik leveret i august, og som Nordjyske også har beskrevet.

Formand for Nordjyllands Trafikselskab, Søren Kusk (S) får meget skældud for busserne, men nu går det den rigtige vej med busserne, påpeger han. Foto: Torben Hansen

- Jeg får mange skældud, og Per (Clausen, red,) får også mange skældud og så videre. Men vi må også bare sige, at de nye busser er i drift i øjeblikket, og de kører faktisk rigtig rigtig godt, sagde Søren Kusk.

Han havde en frisk opdatering med til byrådet.

- Det går den rigtige vej

- Siden 1. oktober er der kun 3,4 udgåede ture om dagen, og det svarer til 0,25 procent af de samlede ture i Aalborg Kommune, så det er altså på vej den rigtige vej, sagde Søren Kusk.

Han har opfordret klima- og miljørådmanden til, at de sætter sig sammen, så man kan få flere bybusser i drift og passagerer i busserne. Desuden har NT-formanden et håb om, at vejarbejdet i byen snart er et overstået kapitel.

NT venter, at passagerindtægterne stiger i december. Foto: Torben Hansen

- Det har rigtig stor betydning. Jeg kan for eksempel sige , at 2-eren, som er den linje, der har haft flest passagerer på et tidspunkt var nede på 60 procent, og det er klart, at det har stor påvirkning på hele passagertallet i Aalborg Kommune, sagde Søren Kusk.

Mikael Simonsen (V) pegede på, at der tidligere havde været mange aflysninger, hvilket han havde fået bekræftet af klima- og miljørådmanden.

- Da det var på sit højeste, så var der 70 aflysninger om dagen, siger Mikael Simonsen.

Han pegede på, at Hals-området havde været hårdt ramt med aflysninger på linje 1 og 176.