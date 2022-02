Op mod 200 mennesker ærede Mia med kæde og fakler

AALBORG:150-200 mennesker havde natten til søndag forladt deres varme dyner for i stedet at tage opstilling i centrum af Aalborg klokken 4. Det vurderer arrangøren af begivenheden, Rasmus Munk Pedersen tidligt søndag morgen.

Med fakler i hånden gik de mange mennesker som en kæde af tryghed fra Jomfru Ane Gade, ad Borgergade og på Vesterbro, mens de ærede den dræbte Mia Skadhauge Stevn, samtidig med, at de hjalp de unge sikkert hjem fra byturen.

Initiativtageren Ramsus Munk Pedersen har selv har to børn, som gerne skal kunne færdes trygt i nattelivet, når den tid kommer.

Han glæder sig over de mange fremmødte.

- Det er gået over al forventning. Det er jo et ukristeligt tidspunkt, men det er jo også nu, vi kan gøre forskellen og være med til at skabe den tryghed, der er brug for i de her sene nattetimer. Folk har været virkelig søde til at tage initiativet til sig, siger Rasmus Munk Pedersen.

Nordjyllands Politi har også været synlige i nattens bybillede, og her vurderede indsatslederen, at mere end 100 personer deltog i menneskekæden. Selv har initiativtageren er formodning om, at mellem 150 og 200 personer var stået op for at deltage.

- Der er folk, der har gået lidt før tid, og folk der er stødt til undervejs, fortæller han.

Det var egentlig meningen, at folk skulle have stået i en kæde mellem Vesterbro og Jomfru Ane Gade, men på grund af de mange fremmødte, blev der ændret i planerne, siger Rasmus Munk Pedersen.

- En kæde virker jo bedst, når den bevæger sig, så vi har gået i en tryghedskæde i små grupper med fakler, og vi udvidede ruten til at gå ned omkring havnefronten for at skabe tryghed. For tryghed handler jo ikke kun om overgreb, det handler også om vores byrum, set i lyset af det, der skete med Oliver Ibæk Lund, forklarer Rasmus Munk Pedersen.

Fælles sympati

Stemningen blandt de fremmødte var positiv, kan initiativtageren berette.

- Folk havde behov for at vise fælles sympati og vise Aalborgs sande identitet, tage afstand fra volden og skabe en tryg by, så jeg synes virkelig, det var fint, siger Rasmus Munk Pedersen.

Han har ikke umiddelbart planer om, at planerne med at samle folk på den måde for at gøre nattelivet mere trygt for de unge, skal være en tilbagevendende begivenhed, men han håber alligevel, at det giver anledning til noget mere.

- Mit håb er, at det kan inspirere andre til at gøre noget engang imellem og mødes i de sene nattetimer. Det kan være for eksempel være folk, der skal arbejde om søndagen og møde ind tidligt, som lige kan tage et par runder sammen i byen inden mødetid. I hvert faldt håber jeg, det giver anledning til, at man bliver bedre til at passe på hinanden i nattelivet.