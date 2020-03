Opbakning til skolelukninger: Kun 175 elever til nødpasning

AALBORG:Også i Aalborg Kommune er alle skoler, landsbyordninger, DUS-ordninger, klub- og fritidstilbud er lukket på grund af frygten for smitte med corona-vrius. Og ifølge skoleforvaltningen bliver lukningen bliver håndteret flot af både medarbejdere og forældre.

- Det er en helt ekstraordinær situation, vi er trådt ind i. Men for mig står ét klarest, nemlig hvor flot alle håndterer det, vi så hovedkulds er blevet kastet ud i. Der er en masse praktisk, som skal falde på plads på kort tid, og vi er taknemmelige for den forståelse og opbakning, vi møder, fra både medarbejdere og forældre, siger skoledirektør Jakob Ryttersgaard i en pressemeddelelse.

Højeste prioritet for skolerne i Aalborg Kommune har været at etablere nødpasning for de elever, hvor begge forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som - på trods af myndighedernes opfordring til at holde børn hjemme - ikke har andre pasningsmuligheder. Pasningen vil, som situationen er lige nu, blive varetaget af lærere og pædagoger, som eleverne kender fra skolerne og landsbyordningen.

- Vi har fokuseret på først og fremmest at kunne være der for dem, som har mest brug for hjælp. Derfor har vi etableret nødpasning på skolerne, ligesom vi naturligvis tager os af børn og unge med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, forklarer Jakob Ryttersgaard.

Ud af næsten de 20.000 elever i kommunen har kun 175 elever meldt om behov for nødpasning. Og det betegner Ryttergaard som en imponerende opbakning fra forældrene, som kommunen er meget taknemmelig for.

Siden statsministerens udmelding om skolelukninger og hjemsendelse af offentlig ansatte, har der været travlt på skolerne og i skoleforvaltningen i Aalborg Kommune for at tilrettelægge nødpasning og fjernundervisning, så medarbejdere og elever de næste 14 dage også kan give og modtage undervisning. Forvaltningen har blandt andet oprettet en hjemmeside med en samling af materialer og inspiration til at tilrettelægge fjernundervisning.

- Jeg synes virkelig, at vi viser et samlet skolevæsen, hvor vi passer på hinanden og forsøger at gøre hverdagen for børn og unge i vores kommune så forudsigelig og tryg, som den kan blive, i en usædvanlig situation. Heldigvis har vi nogle rigtig dygtige lærere og ledere på vores skoler, som nu finder nye veje og gør det overskueligt at tage del i spændende onlineundervisning med udgangspunkt i den computer eller device, som eleverne til daglig bruger i skolen. For selvom undervisningen nu foregår hjemme, har forældrene ikke overtaget undervisningspligten, understreger Jakob Ryttersgaard.

Det er ikke forventningen, at fjernundervisningen kommer til at fungere gnidningsfrit fra dag et, men meget materiale er allerede sendt ud til forældre og elever via Aula, og skolerne og skoleforvaltningen vil løbende justere og tilrette fjernundervisningen.

- At skulle arbejde med fjernundervisning som den primære undervisningsform er i sagens natur nyt for både elever, forældre og skolens medarbejdere. Det kræver nye måder at samarbejde om børnenes læring på, og det er klart, at vi alle kommer til at blive klogere undervejs, siger Jakob Ryttersgaard.