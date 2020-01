Opfordring: Gør verdensmålene til dine mål

AALBORG:Mandag morgen blev der diskuteret verdensmål for fattigdom, ernæring, sundhed, uddannelse, ligestilling, fred og retfærdighed i en åben workshop på Aalborghus Gymnasium med landets førende eksperter og meningsdannere.

Herefter var der mulighed for at give sit eget input til, hvordan vi skal måle status for verdensmålene, der handler om vores liv.

Panelsamtalen: Hvordan forbedrer vi vores liv i Danmark? Paneldebatten blev styret af moderator Gertrud Højlund.

Den åbne workshop startede ud med en panelsamtale mellem Rasmus Amtoft, dekan på Aalborg Universitet for Samfundsvidenskabelig Fakultet, Henriette Laustsen, Direktør for KVINFO- Danmarks og videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og Steen Hildebrandt - professor emeritus ved Århus Universitet og formand for 2030-panelet, hvor der blandt andet blev diskuteret det bæredygtige velfærdssamfund, det globale der skal blive lokalt, og hvordan man gør verdensmål til vores mål.

Rasmus Amtoft fik vi et interview med efter panelsamtalen, hvor han kort kommer ind på, hvordan man selv kan tage del i verdensmålene og selv gøre en forskel - se i videointerviewet her.