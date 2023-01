Opgør i lokalt bandemiljø - gerningsbil fra knivstikkeri beslaglagt

AALBORG/NØRRESUNDBY:Det var tilsyneladende et opgør i det lokale bandemiljø, der kulminerede med knivstikkeriet på Tove Ditlevsens Vej i Aalborg fredag eftermiddag.

Her ankom fem mænd ifølge øjenvidner i en sølvgrå Peugeot til p-pladsen foran en af boligkarréerne på Tove Ditlevsens Vej, sprang ud af bilen og overfaldt en yngre mand, som fik overfladiske snitsår, som han måtte på Aalborg Universitetshospital for at få behandlet. De fem mænd flygtede efterfølgende i den sølvgrå Peugeot.

- Vi har efterforsket intenst aftenen igennem og lidt af natten med. Og det er vores opfattelse, at knivstikkeriet er et opgør mellem to grupperinger i det lokale bandemiljø. Der har åbenbart været en uoverensstemmelse, som har skullet afklares på denne måde, oplyser vagtchef Lau Larsen, Nordjyllands Politi, lørdag morgen.

Han konstaterer, at almindelige lovlydige borgere ikke skal føle sig utrygge ved den voldsomme hændelse.

- Der er tale om en isoleret hændelse og altså ikke tilfældig gadevold, konstaterer vagtchefen.

Et par timer efter knivstikkeriet, der fandt sted ved godt 15-tiden beslaglagde politiet en bil på Vangen i Nørresundby.

- Vi har fundet den bil, vi anser for at være gerningsbilen - en sølvgrå Peugeot - på Vangen i Nørresundby, og vi vil meget gerne i kontakt med eventuelle vidner til bilens køren både i og omkring gerningsstedet på Tove Ditlevsens Vej, men også ved ankomsten på Vangen i Nørresundby kort efter knivstikkeriet. Så har nogen set noget, så ring endelig på telefon 1-1-4, lyder opfordringen fra vagtchefen.

Endnu er der ikke foretaget anholdelser i sagen.