Politiet efterlyser vidner til drabet midt i Aalborg

AALBORG:Det var et opgør i misbrugsmiljø, der sent lørdag aften førte til, at en 38-årig mand mistede livet i Aalborg midtby.

Det er Nordjyllands Politis foreløbige konklusion, fortæller vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Sune Myrup, der leder efterforskningen.

Manden, der blev fundet lørdag aften klokken 22:50 i Rendsburgsgade ved biblioteket midt i Aalborg er en 38-årig mand fra misbrugsmiljøet.

De nærmeste pårørende er underrettet.

Den 38-årige blev fundet livløs i Bibliotekshaven - det grønne område mellem Østerbro og Nyhavnsgade.

Det var en person, der fandt ham liggende i Bibliotekshaven og ringede derefter 112. Manden havde store skader, som han kort efter døde af, hvorfor politiet hurtigt begyndte at efterforske sagen som en drabssag.

Nordjyllands Politi vil forsat være til stede i området omkring hovedbiblioteket i løbet af søndagen.

- Det første døgn efter et drab er enormt vigtige for det fortsatte efterforskningsarbejde, så vi har sat rigtig mange ressourcer på sagen. Vi er i fuld gang med at afhøre vidner og arbejder fortsat på at sikre spor i sagen, siger Sune Myrup.

Efterlyser vidner

Sune Myrup fortæller, at der er endnu ikke et klart billede af hændelsesforløbet. Blandt andet ved man ikke, hvilken relation der er mellem den dræbte og de tre anholdte i sagen.

- Vi har allerede fået en del henvendelser fra vidner, men vil meget gerne høre fra alle, der måtte have hørt eller set noget i området.

Tre anholdt for drab ved biblioteket i Aalborg Foto: Jan Pedersen

Sune Myrup opfordrer derfor alle, der set eller hørt noget i området omkring hovedbiblioteket omkring 20:00 og fremefter, til at henvende sig til Nordjyllands Politi på telefon 114.

- Det er sket i det offentlige rum, midt i byen, og ikke så sent på aftenen, så vi har en formodning om, at ret mange kan have set nogle af disse personer i området, siger han.

Den 38-årige blev fundet livløs klokken 22:50

Anholdte skal afhøres

Sune Myrup fortæller, at man søndag formiddag vil afhøre de tre anholdte i sagen - to mænd og en kvinde.

De blev anholdt tæt på Bibliotekshaven, kort efter, at den 38-årige mand var fundet livløs.

- De har siddet herinde på politigården, men vi har ikke afhørt dem endnu, og har ved derfor heller ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen, siger Sune Myrup, der umiddelbart forventer, at de tre bliver fremstillet i et grundlovsforhør i løbet af søndagen.