Opgøret er startet: Elever kræver millioner af kommunen

AALBORG:Det har været et langstrakt forløb siden efteråret 2021, hvor en gruppe tidligere elever på Gravenshoved Kostskole stod frem og fortalte om fysiske, psykiske og sågar seksuelle overgreb begået mod dem på kommunens tidligere institution.

Men efter overståede politiefterforskninger, en advokatundersøgelse og et kommunalt ”undskyld”, har en række af de tidligere elever nu helt formelt startet det juridiske opgør. Spørgsmålet om erstatning og godtgørelse.

Mads Pramming, der er advokat for en række af de tidligere elever, har nemlig sendt et stævningsskrift til kommunen, hvor han kræver 300.000 kroner til hver af de tidligere elever.

Åbne kort

Stævningsskriftet er ikke nogen formel stævning af kommunen, da det ikke er sendt til retten.

Derimod er det et dokument, der gør det klart over for kommunen, hvorfor de tidligere elever mener, de har krav på en godtgørelse. Det forklarer René Vinding Christensen, der er talsmand for denne gruppe af tidligere elever.

- Det ville vi gerne gøre, inden Aalborg Kommune beslutter sig for, hvilken retning de vil gå. For så ved de, hvor vi er, og hvilket grundlag vi står på.

- Så har vi spillet med åbne kort hele vejen og vist, hvad vi mener og hvorfor, siger talsmanden.

At eleverne kræver 300.000 kroner, er ikke nyt. Det har elevernes advokat Mads Pramming også tidligere udtalt til Nordjyske. Ifølge ham er det niveauet for overtrædelse af menneskerettighedskonventionens artikel 3.

- Man giver ikke mere til en, der er blevet voldtaget, end en, der er blevet tvangsfodret. Man konstaterer, hvorvidt det, der er sket, er så slemt, det er en krænkelse af artikel 3, og hvis det er, så giver det en godtgørelse på 300.000 kroner, sagde han til Nordjyske i januar.

Aalborg Kommune ved også, at eleverne har talt om erstatning og godtgørelse, men nu har de altså fået kravet helt formelt.

Børne- og ungerådmand Morten Thiessen (K), havde endnu ikke læst stævningsskriftet, da Nordjyske kontakter ham. Han kalder det dog helt forventeligt.

- Nu må vi overlade det til juristerne at finde ud af, hvad vi skal og må.