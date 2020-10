Opholdsforbud i festgade forlænges - igen

AALBORG:Opholdsforbuddet i Nordjyllands festgade nummer et - Jomfru Ane Gade - er blevet forlænget yderligere en uges tid. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Konkret indebærer forbuddet fortsat, at man i perioden torsdag d. 8. oktober til søndag d. 11. oktober 2020 i tidsrummene mellem kl. 22 og 02 ikke må tage ophold i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde. Man må dog gerne bevæge sig gennem området.

Hvis man overtræder forbuddet, får man en bøde på 2.500 kr.

Vicepolitiinspektør Henriks Skals, Nordjyllands Politi, udtaler om baggrunden for forlængelsen af opholdsforbuddet:

- Efterårsferien står for døren, og mange har fri. Alt andet lige øger det risikoen for, at nogle finder sammen lidt for mange, lidt for tæt i Aalborg by i forhold til, hvad godt er lige nu, hvor det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at forhindre smittekæder og spredning af covid-19. Derfor forlænger vi opholdsforbuddet, forklarer Henrik Skals.

Han oplyser, at politiets patruljering i relation til covid19-situatonen fortsætter. Ekstra patruljer er fortsat også indsat for at holde øje med, at restriktioner og retningslinjer overholdes.

Nordjyllands Politi følger hele tiden situationens udvikling og er parat til at indføre yderligere tiltag - eksempelvis hotspots - hvis det kræves, for at medvirke til at undgå smittespredning i samfundet.