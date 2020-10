Opholdsforbud i Gaden forlænges - politiet vil besøge fitnesscentre

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi vil sætte flere patruljer ind i kampen for at begrænse coronasmitte.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som politiet udsendte torsdag.

Blandt andet bliver opholdsforbuddet i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde i Aalborg forlænget. Her må man ikke tage ophold mellem klokken 22 og 02. Det gælder frem til søndag 4. oktober. Man må dog gerne bevæge sig gennem områderne.

- Vi forlænger forbuddet, fordi smitten stadig er blandt os, og vores patruljer vil føre tilsyn i og omkring Jomfru Ane Gade og resten af politikredsen for at påse, at reglerne og retningslinjer overholdes, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals.

Dog har Nordjyllands Politi valgt at nedlægge det såkaldte hot spot i Jomfru Ane Parken i Aalborg. Et hot spot er et område, hvor politiet i særlig grad fører tilsyn for at hindre yderligere smittespredning. Det gav mening i Jomfru Ane Parken i sommers - men ikke med det køligere efterårsvejr.

Til gengæld skal nordjyderne forvente at se flere betjente på restauranter og andre steder, hvor folk mødes. Og tilsynet gælder nu også fitness- og træningscentre i særlig grad:

- Også i fitnesscentre er der smitterisiko, hvor mange mennesker har fælles kontaktpunkter. Så her kommer vi forbi for at kontrollere at forholdene er i orden i forhold til corona-situationen. Det er vigtigt, at vi undgår at starte nye smittekæder, understreger Henrik Skals.