Opholdsforbud i Gaden forlænges

AALBORG:Nordjyllands Politi forlænger opholdsforbuddet i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde i Aalborg. Forbuddet har til formål at undgå spredning af covid-19.

Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag eftermiddag.

Dermed er det ikke tilladt at tage ophold disse steder men dog kun fra klokken 22 til 02 torsdag til og med søndag i denne uge.

Man må dog gerne bevæge sig gennem området. En overtrædelse af forbuddet kan udløse en bøde på 2500 kroner.

Generelt har Nordjyllands Politi skærpet sin patruljeindsats for at holde øje med, at restriktioner og retningslinjer overholdes.

- Patruljernes oplevelse er, at nordjyderne følger vores anvisninger, når det er nødvendigt i enkelte tilfælde at påtale noget. Det er glædeligt – og det er vigtigt, at borgerne nu holder fast i den gode adfærd, understreger vicepolitiinspektør Henrik Skals.